Erstes Heimspiel für HC Rödertal Am Sonnabend um 17.30 Uhr ist Bad Wildungen zu Gast in der Großröhrsdorfer Sporthalle. Gibt es endlich die ersten Punkte?

Handball-Bundesliga Frauen. Seit im Sommer bekannt wurde, dass sich der HC Rödertal dazu entschieden hat, den Schritt in die 1. Bundesliga anzutreten, haben viele Fans diesen Tag herbeigesehnt. Am Sonnabend um 17.30 Uhr ist es endlich soweit. Die Rödertalbienen tragen ihr erstes Heimspiel aus. Nach zwei Auswärtsfahrten zu den Titelfavoriten Buxtehude und Metzingen sind nun die Vipers der HSG Bad Wildungen zu Gast in der Großröhrsdorfer Sporthalle.

Der Spieltag wird präsentiert von PostModern und steht unter dem Motto „Anwurf für Portosparer“. Sie sind seit dieser Saison neuer Partner des HC Rödertal und haben sich einiges für das erste Heimspiel einfallen lassen, um bei den Fans für ordentlich Stimmung zu sorgen.

Beim Spiel gegen die HSG Bad Wildungen kommt es zum Wiedersehen mit vielen bekannten Gesichtern. Mit Anna Frankova, Anna-Maria Spielvogel, Isa-Sophia Rösike und Lisa-Marie Preis laufen gleich vier ehemalige Bienen in der neuen Saison im Trikot der Vipers auf. Neben diesen sicherte sich Bad Wildungen die Dienste von Romy Bachmann, Sabine Heusdens und Sina Ritter. Letztere beendete 2014 nach drei Kreuzbandrissen und wegen ihres Studiums ihre Handballkarriere, kehrte nun allerdings zurück.

Momentane Toptorschützinnen sind mit elf Toren Kreisläuferin Tamara Haggerty – eine holländische Jugendnationalspielerin – und Rückraumspielerin Laura Vasilescu, die bereits zehn Tore erzielen konnte. An der Seitenlinie hat seit 2011 die ehemalige niederländische Nationalspielerin Tessa Bremmer das Sagen. Ihr Team startete gut in die Saison. Mit 29:26 gewannen die Vipers auswärts beim letztjährigen Zweitliga-Meister HSG Bensheim/Auerbach. Doch vor Wochenfrist verlor Bad Wildungen sein erstes Heimspiel unerwartet deutlich mit 22:33 gegen den Buxtehuder SV. Die Gäste haben also etwas gut zu machen und werden sicher hochmotiviert in die Partie gehen.

Auch Karsten Knöfler, der Cheftrainer des HC Rödertal, weiß die vorangegangenen Ergebnisse der Gäste realistisch einzuschätzen: „Das Ergebnis von Bad Wildungen gegen den Buxtehuder SV sollte man ausklammern. Nicht nur im ersten Spiel der Saison, sondern auch bei den Vorbereitungsturnieren haben die Vipers gezeigt, wie stark sie sind. Daher ist Bad Wildungen im Spiel in meinen Augen klarer Favorit.“

Niederlagen in der Vorbereitung

In der Vorbereitungsphase traf die HSG Bad Wildungen bei zwei Turnieren auf den HC Rödertal. Beim Domstadtcup in Fritzlar und dem Halle-Saale-Cup in Halle gingen die Vipers jeweils als Siegerinnen vom Platz. Die Verletzungssorgen der vergangenen Wochen plagen die Rödertalbienen derweil auch weiterhin. Nach wie vor fallen Grete Neustadt, Sandra Szary, Jurgita Markeviciute, Tammy Kreibich und Tamara Bösch aus. Knöfler meint dazu: „Ich habe bereits in Metzingen gesagt, dass die vielen Ausfälle nicht als Ausrede zählen dürfen. Wir müssen uns gegen Bad Wildungen auf unser Spiel konzentrieren und die Partie so lange wie möglich offen gestalten.“

Dabei können sich die Rödertalbienen dieses Mal auch auf das Heimpublikum verlassen, das die Mannschaft mit Sicherheit lautstark unterstützen und am liebsten den Ball ins gegnerische Tor schreien möchte. Diese Atmosphäre sollte die Mannschaft zusätzlich motivieren und nochmals einen Schub geben. Neben den neuen Spielerinnen freut sich auch der Cheftrainer auf sein erstes Heimspiel: „Ich war bereits in der abgelaufenen Saison zum letzten Saisonspiel in der Halle und vom Heimpublikum mehr als begeistert. Unsere Fans haben es verdient, ihre Mädels in der Bundesliga spielen zu sehen. Wir werden auf jeden Fall versuchen, den Erwartungen des Publikums gerecht zu werden.“

