Erstes Festival für Kindermusik Eine neue Veranstaltungsreihe startet Anfang 2017 – mit bekannten Namen.

Das Duo „Leichtfuß und Liederliesel“ begeistert mit seinen Liedern die Kinder. © pr

Mitmachkonzerte für Kinder, Weiterbildungen für Erzieher und Lehrer und Angebote für die ganze Familie – vom 2. bis 4. Februar 2017 findet das erste Oberlausitzer Kindermusikfestival statt. Organisiert wird es von den soziokulturellen Zentren der Region und dem bundesweiten Künstlernetzwerk „kindermusik.de“. Der Kulturraum fördert das Vorhaben mit 13 000 Euro. Zu erleben sind Künstler aus der Region wie das Kubschützer Duo „Leichtfuß und Liederliesel“, aber auch der Liedermacher Donikkl – bekannt für sein Fliegerlied „So a schöner Tag!“. Zu den Höhepunkten des Festivals zählt ein Auftritt von Gerhard Schöne in Hoyerswerda. In Bautzen widmet sich eine Veranstaltung Christel Ulbrich. Die 1996 verstorbene Tanz- und Musikpädagogin ist Komponistin und Texterin des bekannten Weihnachtsliedes „Oh, es riecht gut“. Zum Abschluss der drei Festivaltage ist ein Familienkonzert im Saal des Sorbischen National-Ensembles in Bautzen geplant. (SZ)

