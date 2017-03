Erstes Fest im Findlingspark Am Sonntag will der Park in Nochten wieder viele Besucher mit seinen Frühblühern anlocken. Und das erste Fest des Jahres steht auch schon an.

Seit zwei Wochen hat der Findlingspark im Boxberger Ortsteil Nochten geöffnet. Am Sonntag wird hier das Tulpen- und Narzissenfest gefeiert. © André Schulze

Nochten. Es gehört zu den guten Traditionen im Findlingspark Nochten, dass beim ersten Fest im Jahr auch eine kostenlose Führung angeboten wird. So begrüßen die Mitglieder des Fördervereins Lausitzer Findlingspark Nochten jetzt am Sonntag mit dem Tulpen- und Narzissenfest gewiss wieder viele Stammgäste, die sich den prächtigen Anblick der Frühblüher nicht entgehen lassen.

Blühende Wildtulpen im Stein- und Felsengarten, Narzissen und Krokusse auf den Wiesen sowie die Winterheide, die einen rot-violetten Blütenteppich bildet, lassen das Herz jedes Gartenliebhabers höher schlagen.

Zu den Festhöhepunkten im Jahr zählen auch weitere Angebote. Was gehört für Menschen mit dem grünen Daumen unbedingt in den Frühling? Frühblüher! Die bieten Gärtnereien der Region am 2. April im Findlingspark zum Kauf an. Auch Musikliebhaber kommen auf ihre Kosten. Am Nachmittag gestalten die Bautz’ner Stadtpfeifer ein buntes Programm, das im Besucherzentrum und an unterschiedlichen Stellen im Findlingspark zu erleben ist.

Zwei Stunden, ab 13.30 Uhr, musizieren die vier Blechbläser, die unter anderem im Sorbischen Nationalensemble spielen. Für Kinder ist zum Fest ein vielfältiges Spiel- und Bastelangebot vorbereitet. (SZ/cam)

