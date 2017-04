Erstes Eishockeyspiel Ende Oktober

Das Eisstadion in Niesky wird seit einiger Zeit umgebaut (Archivbild von 2016) © andré schulze

Niesky. Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann kündigt einen langersehnten Termin an: „Wir wollen das Eisstadion definitiv Ende Oktober eröffnen.“ Einigen Ärger und lange Verzögerungen mussten die Eishockeyfans in der Großen Kreisstadt über sich ergehen lassen. Jetzt steht das Dach und auch die Eisarena lässt sich schon erahnen.

Konkret soll das Eis mit dem ersten Spiel am Freitag, den 27. oder Sonnabend, den 28. Oktober eingeweiht werden. Am Sonnabend soll es auch einen Tag der offenen Tür geben, bei dem die Nieskyer ihr Stadion bewundern können.

Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) ist bereits über diese Termine informiert und will als Zuschauer zum ersten Spiel kommen. Gemeinsam mit den Landtags- und Bundestagsabgeordneten Lothar Bienst und Michael Kretschmer (beide CDU) hat er sich die Fortschritte auf der Baustelle angeschaut. Tillich und Kretschmer sind nach einem Besuch bei den Bombradierwerken in Görlitz am Vormittag für eine Stunde hierher gekommen und zeigten sich beeindruckt von der schwebenden Stahlkonstruktion des Daches. (SZ/so)

