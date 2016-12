Erstes Drittel Flutschutz steht Die Mauer entlang der Elbe in Heidenau wächst Stück für Stück. Bis zur Fertigstellung müssen Radfahrer Umwege in Kauf nehmen.

Wer jetzt an der Elbe von Pirna nach Heidenau fährt, sieht den Fluss nicht mehr. Jedenfalls nicht als Autofahrer. Als Radfahrer ist das anders, da fährt man auf der anderen Seite der Hochwasserschutzmauer. 900 Meter ist sie jetzt lang, insgesamt 2,5 Kilometer sollen es bis Mitte 2018 werden. Gegenwärtig wird bereits im nächsten Abschnitt gearbeitet. Er umfasst das Stück zwischen den Papiertechnischen Stiftungen hinter der Villa Else und der Papierfabrik. Hier ist bereits die komplette Spundwand eingebracht. Diese wird nun abschnittsweise auf der Wasserseite mit Gabionen verkleidet. Parallel dazu wird die Entwässerung gebaut. Die Arbeiten in diesem Abschnitt sollen bis April 2017 beendet sein, teilt die Landestalsperrenverwaltung mit.

So lange müssen auch die Radfahrer noch die Umleitung fahren. Die führt über die Hafen-, Schmiede- und Pirnaer Straße bis zur Villa Else und umgekehrt. Pünktlich zur Radsaison soll in diesem Bereich wieder entlang der Elbe gefahren werden können. Dafür ist dann das nächste Stück Elberadweg gesperrt.

Im Sommer schließt sich der dritte und letzte Bauabschnitt der Hochwasserschutzmauer an. Er ist rund 800 Meter lang, beginnt in Höhe Hafenstraße und verläuft entlang der Malzfabrik und des südlichen Müglitzufers bis zur Naumannstraße. Im Sommer 2018 soll die ganze Mauer dann stehen und diesen Bereich von Heidenau bei einem Jahrhundertwasser vor dem Untergang schützen.

