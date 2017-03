Artikelempfehlung

Erstes Chor-Treffen

Zittau. Ganz im Sinne von „Alles singt“ sind etwa 300 Sänger am 7.Mai in Zittau auf dem Markt beim gemeinsamen Musizieren zu erleben. Dann findet das erste Dreiländereckchorfest statt, teilt die Stadtverwaltung mit. In Zusammenarbeit mit dem Ostsächsischen Chorverband organisiert die Stadt dieses Treffen. Bereits 16 ganz unterschiedliche Chöre haben sich angemeldet, darunter sind Zittauer, aber auch Chöre aus Bautzen, Dresden und Chemnitz sowie Polen und Tschechien. Auf der Neustadt und im Innenhof des Dornspachhauses werden ebenfalls internationale Klänge ertönen, während der Einzelauftritte der Chöre. Auf dem Markt erwarten die Jüngsten Spiel- und Mitmachangebote. (SZ)Interessenten richten ihre Bewerbung bitte mit dem Angebot des Verkaufssortiments, genauer Angabe der gewünschten Verkaufsfläche, insbesondere wie viele Meter lfd. Frontfläche, den Strombedarf bis zum 29. März an die Stadtverwaltung Zittau, Referat Kultur und Marktwesen, Markt 1, 02763 Zittau, 03583 752168 oder 752203, 03583 752204, E-Mail: sigl@zittau.de. (SZ) Mail v. 14.3., 12.13 Uhr von GrebaschInternationale Klänge zum 1. Dreiländereckchorfestam 7. Mai (Bewerbung zur Ausschreibung bis 29.3.)(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/erstes-chor-treffen-3636753.html