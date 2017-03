Erstes Azubi-Casting in Zittau Am Sonnabend zeigen 20 Bewerber, was sie draufhaben. Für die Firmen ist diese Art der Nachwuchsgewinnung neu.

Gesucht werden drei Kauffrauen/männer im Einzelhandel, eine(n) Kauffrau/mann für Büromanagement und zwei Elektroniker/innen für Informations- und Telekommunikationstechnik.

Steffi Groß von Euronics XXL hat das Casting mitorganisiert.

Am Sonnabend treffen sich 20 Bewerber im Elektronikmarkt Euronics XXL zum ersten Azubi-Casting. Es geht um sechs Ausbildungsplätze in drei Betrieben. Die SZ spricht mit Steffi Groß von Euronics XXL über diese Premiere.

Frau Groß, das Casting kennen wir als Verfahren zur Auswahl von Darstellern für Filmproduktionen. Suchen Sie Azubis, die ausgeprägte schauspielerische Fähigkeiten mitbringen?

Nicht unbedingt, aber Castings sind bei jungen Menschen populär und somit eine zeitgemäße Form sie anzusprechen. Die Zahl der Bewerber um Berufsausbildungsplätze ist stark zurück gegangen. Betriebe kämpfen inzwischen um geeignete Azubis. Das Casting haben wir gemeinsam mit Intersport-Kunick und der GEMTEC GmbH in Anzeigen, im Internet und den sozialen Netzwerken beworben.

Das spart Geld bei der Werbung?

Ja, wir konnten die Budgets bündeln. Viel wichtiger ist es allerdings, dass wir junge Leute erreicht haben, die ohne das Casting vielleicht gar nicht zu uns gefunden hätten.

Ziel von Auswahlverfahren ist es, die Besten zu finden. Geht es Ihnen darum?

Nicht unbedingt, jeder Mensch hat andere Talente und Fähigkeiten. Beim Casting erleben wir die Bewerber in Aktion und können sie viel besser kennenlernen als in einem Bewerbungsgespräch. Hans Höß, ein Mitarbeiter der Euronics-Einkaufsgenossenschaft hat solche Castings bereits erfolgreich in Radeberg gemeinsam mit dem örtlichen Euronics-Händler und dem Krankenhaus durchgeführt. Von den Erfahrungen können wir profitieren.

Was erwartet die Teilnehmer am Sonnabend?

Nach der Begrüßung um neun Uhr absolvieren die Bewerber in Fünfergruppen bis zum Nachmittag sieben Stationen, an denen Aufgaben zu lösen sind. Zwei Bewerter pro Station erfassen die Ergebnisse, die fachlichen oder sozialen Kompetenzen. Neben kreativen Übungen sind technisches Verständnis oder die Fähigkeiten eine Idee zu präsentieren, gefragt.

Erfahren die Bewerber am Sonnabend, ob Sie es geschafft haben?

Nein, wir müssen die Ergebnisse erst auswerten. Aber die Bewerber bekommen bis Anfang April Bescheid.

