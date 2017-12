Erster Zug ist beliebtes Fotomotiv Mehrere Großenhainer standen am Sonntag entlang der neuen Bahnstrecke, um historische Bilder zu knipsen.

Da kommt er endlich: der erste Zug auf der Strecke Dresden-Berlin nach einem Jahr Bauzeit. © Philipp Schoob

Großenhain. Der erste Zug nach einem Jahr hatte gleich mal Verspätung. Ursprünglich für 14.02 Uhr angekündigt, erreichte er gut 20 Minuten später Großenhain. Doch das machte den hiesigen Hobbyfotografen und Bahnfans nichts aus. Sie harrten entlang der neuen Trasse aus und schienen sich vorher sogar abgesprochen zu haben. Im Internet tauchen sowohl Bilder vom Ortseingang aus Richtung Dresden, als auch auf halber Distanz nahe des ehemaligen Merschwitzer Bahnübergangs und vom Berliner Bahnhof auf.

Nach knapp einem Jahr Bauzeit wurde die Bahnstrecke Dresden – Berlin wie geplant am Sonntag freigegeben. Die DB Netz AG hatte die Trasse zwischen Kottewitz und Großenhain neu errichten lassen, damit die ICE-Züge in ein paar Jahren hier mit 200 km/h durchrauschen können. In diesem Zusammenhang wurden sieben Brücken komplett neu gebaut. Ein Jahr lang verfolgten viele Großenhainer den Bahnbau in ihrer Stadt mit großem Interesse. Er ist noch nicht ganz abgeschlossen. Innerhalb der nächsten drei Jahre sollen weitere Schallschutzwände folgen.

zur Startseite