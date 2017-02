Erster Vogelgrippe-Fall im Kreis Bei einem toten Trauerschwan in Bernsdorf wurde Geflügelpest bestätigt. Ein Sperrbezirk wurde eingerichtet.

Erneut gibt es einen bestätigten Fall von Geflügelpest in der Region. In einem Geflügelbestand in einem Wildgehege in Bernsdorf wurde bei einem Trauerschwan das hochpathogene H5N8-Vogelgrippevirus durch das Friedrich-Löffler-Institut sowie die Landesuntersuchungsanstalt Sachsen bestätigt. Das teilte das Landratsamt Bautzen am Donnerstag mit. Gemäß der aktuellen Gesetzeslage in Deutschland seien alle Tiere des Bestandes am Mittwoch getötet und unschädlich beseitigt worden.

Rund um den Ausbruchsbestand ist nun in einem Drei-Kilometer-Radius ein Sperrbezirk sowie im Zehn-Kilometer-Radius ein Beobachtungsgebiet gebildet.

Von den Restriktionen im Sperrgebiet sind die Stadt Bernsdorf mit den Ortsteilen Straßgräbchen und Wiednitz (mit Ausnahme von Heide), Lauta und Oßling betroffen. Im Beobachtungsgebiet befinden sich Teile der Städte Hoyerswerda, Kamenz und Bernsdorf sowie der Gemeinden Schwepnitz, Schönteichen, Oßling, Wittichenau und Lauta.

Wie das Landratsamt aufmerksam macht, haben alle Halter, soweit noch nicht geschehen, dem Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt Bautzen unverzüglich die Anzahl der gehaltenen Vögel unter Angabe ihrer Nutzungsart und ihres Standortes sowie aufgetretene Verendungen anzuzeigen. Halter von Hunden und Katzen in diesem Bereich haben sicherzustellen, dass diese nicht frei umherlaufen. Des Weiteren gelten für dieses Gebiet Beschränkungen für Geflügelhaltungen. So darf zum Beispiel Geflügel im Beobachtungsgebiet für die Dauer von 15 Tagen nicht verbracht werden.

Diese Restriktionen sind nicht die ersten im Landkreis. Sperrbezirke und Beobachtungsgebiete gibt es derzeit auch an den Grenzen zu den Kreisen Meißen und Görlitz. So gehören Laußnitz, Wachau und Ottendorf-Okrilla, Teile von Königsbrück sowie Kleinsaubernitz und ein unbebautes Waldgebiet nordöstlich des Weißenberger Ortsteils Vorwerk seit Mitte dieser Woche zu einem Beobachtungsgebiet. (SZ)

Die genauen Grenzen der Sperr-/Beobachtungsgebiete und die Tierseuchenrechtliche Verfügung gibt es unter:

www.landkreis-bautzen.de/19830.html

