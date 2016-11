Erster Vogelgrippe-Fall Im Landkreis wurde bei einem toten Wildvogel das Geflügelpest-Virus H5N8 nachgewiesen. Zwischen Pirna und Heidenau gilt ein Sperrbezirk.

Weil der tote Wildvogel am Sonnabend in Pratzschwitz mit Verdacht auf Vogelgrippe gefunden worden war, mussten die Geflügelzüchter in Ehrenberg am Wochenende ihre Ausstellung vorzeitig beenden. © Steffen Unger

Der erste Fall von Vogelgrippe wurde im Landkreis nachgewiesen. Ein toter Wildvogel, der am Sonnabend am Pratzschwitzer See gefunden und am Sonntag im Labor untersucht wurde, trug das Geflügelpest-Virus H5N8 in sich. Das Landratsamt richtete daraufhin einen Sperrbezirk ein. Der umfasst im Wesentlichen das Gebiet zwischen Heidenau-Dohna, Pirna und Graupa.

In diesem Sperrbezirk gelten für Tierhalter strenge Auflagen. Für Geflügel wie Hühner, Enten, Gänse, aber auch Tauben gilt Stallpflicht. Fremde – außer dem Tierarzt – dürfen die Ställe nicht betreten. Es ist zudem verboten, Wildvögel zu jagen.

Aber auch Hunde- und Katzenhalter sind betroffen. Ihre Vierbeiner dürfen sich im Sperrbezirk nur angeleint bewegen, also auch Katzen dürfen nicht frei umherlaufen.

Der Sperrbezirk gilt bis aus Widerruf, mindestens aber 21 Tage lang.

Das heißt offenbar, dass die Weihnachtsgans (noch) nicht in Gefahr ist. Mitte Dezember könnte – wenn kein weiterer Fall von Geflügelpest auftritt – der Sperrbezirk wieder aufgehoben werden. (szo)

