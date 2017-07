Erster Versuch Die neuen Parkplätze am Berzdorfer See haben ein Probe-Wochenende hinter sich. Prompt hat ein Unbekannter einen Poller umgefahren.

Eines ist schon klar: Einer der drei neuen Parkplätze an der Blauen Lagune ist besonders beliebt. © matthias weber

Für Badegäste, die regelmäßig zu Besuch sind an der Blauen Lagune, ist es eine Überraschung gewesen. Das Bild am See sah am vergangenen Sonnabend ganz anders aus, als noch eine Woche zuvor. Vor allem das Bild auf den Parkplätzen: An dem heißen, letzten Juni-Wochenende herrschte auf den neuen Stellflächen an der Lagune Hochbetrieb. Vor allem auf einem der drei Parkplätze – dem, der dem Strand am nächsten ist. Auto stand an Auto, Paare, Familien, Freunde schleppten ihre Decken, Kühltaschen und Badeutensilien Richtung Wasser. Vergangenen Sonnabend dagegen: nichts, kein Auto zu sehen auf den neuen Parkplätzen. Das lag nicht nur am Wetter. Die Stellflächen, die am Wochenende zuvor noch geöffnet waren, sind vergangenes Wochenende wieder geschlossen gewesen. Und für die Badegäste gilt derzeit wieder die alte Regelung: Parken auf dem unbefestigten Gelände nebenan, dem künftigen Campingplatz.

Die Erklärung dafür sei einfach, sagt Stefan Gläsel, Planer an der Blauen Lagune. „Wir sind noch nicht fertig, es sind noch nicht alle Arbeiten beendet“, sagt er. Die Öffnung der neuen Parkplätze am letzten Juni-Wochenende sei eine Ausnahme gewesen. „Wir hatten bei dem schönen Wetter mit einem Besucheransturm gerechnet und wussten nicht, ob der alte Parkplatz für die vielen Gäste ausreichen würde.“ Deshalb die Freigabe der insgesamt 560 Stellflächen. „Jetzt stehen zum Beispiel noch Arbeiten an den Grünstreifen an“, erklärt Gläsel. Bernd Richter, stellvertretender Bürgermeister von Schönau-Berzdorf, ergänzt: „Die Markierungen und die Beschilderung fehlen noch.“ Außerdem seien die Parkplätze noch nicht abgenommen. Auch deshalb ist eine dauerhafte Freigabe – schon aus Gründen der Versicherung – noch nicht möglich. In drei Wochen, so schätzt Stefan Gläsel, sollen alle Arbeiten beendet, die neuen Parkplätze endgültig freigegeben werden. Ob es bis dahin – sollten die Temperaturen wieder steigen – noch eine Ausnahme gibt, lasse sich derzeit nicht sagen. „Das würden wir dann kurzfristig entscheiden.“ Unter der Woche bleiben die Stellflächen aber bis zum Ende der Arbeiten auf jeden Fall geschlossen. „Wenn auf dem Areal noch Bagger rollen, geht das natürlich nicht.“

Übergangsphase, so lässt sich die Situation an der Blauen Lagune derzeit am besten beschreiben. Der größte Teil sei fertig, erzählt Bernd Richter. Die Arbeiten an den Parkplätzen selbst sind abgeschlossen. Auch das Parkleitsystem mit seinen Schranken und Automaten für die Parktickets steht, ebenso das neue Infogebäude. Die elektronische Anzeigetafel daneben ist bereits in Gang und zeigt die Außen- und Wassertemperatur. Auch die Automaten, an denen man am Infogebäude seine Parkkarte bezahlt, scheinen funktionstüchtig. Zumindest forderten sie am vergangenen Wochenende die Gäste auf: „Bitte Ticket einstecken.“ Die Schlitze für Parkkarte und Geld aber sind noch abgeklebt. Was hier noch fehlt, sind die Tauschkassetten fürs Parkgeld, erzählt Bernd Richter.

Auch an dem Wochenende mit geöffneten Parkplätzen war das Parkleitsystem noch nicht in Betrieb, die Schranken blieben offen. Bezahlen mussten – und müssen die Gäste – trotzdem, auch fürs Parken auf dem noch unbefestigten Gelände neben den neuen Parkplätzen. Es gilt das alte Prozedere aus den vergangenen Jahren: Drei Euro kostet das Parken tagsüber, zwei Euro ab dem späten Nachmittag, zu entrichten bei einem Gemeindemitarbeiter an der Zufahrt zur Blauen Lagune.

Eine Sache muss die Gemeinde bereits erneuern lassen, obwohl sie noch nie in Gebrauch war: Ein Unbekannter hat am vorletzten Wochenende prompt einen der Schrankenhalter umgefahren, also einen der Poller, auf dem die Schranke in geschlossenem Zustand aufliegt, erzählt Günter Richter.

„Vielleicht ist ein Autofahrer zu schnell in die Einfahrt eingebogen“, vermutet Günter Heinze, Mitarbeiter am Bauhof von Schönau-Berzdorf. Eine Bremsspur ist jedenfalls noch zu sehen. Heinze und seine Kollegen achten auf Ordnung und Sicherheit an der Lagune. Das erste Wochenende mit den neuen Parkplätzen – für ihn war es eine Herausforderung. Die größte Schwierigkeit: dass die Beschilderung noch fehlt. Denn dadurch haben viele Gäste dort geparkt, wo es eigentlich – gäbe es eine Beschilderung – gar nicht erlaubt ist.

Die allermeisten Besucher hatten versucht, einen Platz nahe am Strand zu bekommen. Und ihr Fahrzeug dabei zum Beispiel auf der Schleife, die rund um das Infogebäude führt, abgestellt. „Das ist eigentlich die Wendeschleife für den Bus“, erklärt Günter Heinze. Und außerdem Rettungsweg für den Notfall. So manche waren auch direkt bis an die Poller gefahren, die den Strand- vom Parkbereich trennen. Auch dieses Stück soll in Zukunft frei bleiben für Rettungsfahrzeuge. „Man kann hingehen und die Besucher bitten, woanders zu parken“, sagt Heinze. Aber mehr sei eben nicht möglich. Keine Schilder, keine Handhabe. Dass einige Flächen nicht zum Parken sind, mag ersichtlich sein. Bei anderen Stellen: Woher soll man es wissen? Auch das ist ein Grund, warum die Stellplätze noch geschlossen bleiben, bis das Parkleitsystem in Betrieb geht, erklärt Bernd Richter. „Man müsste sonst immer Personal vor Ort haben, das die Besucher einweist, das ist für uns nicht möglich.“

Dass teilweise falsch geparkt wird, dass Besucher vereinzelt auch versuchen, den Bezahlposten an der Zufahrt zur Lagune zu umgehen – das war auch Thema im vergangenen Gemeinderat. Bürgermeister Christian Hänel (parteilos) hatte um Geduld gebeten, auf allen Seiten. „Wir wussten, dass das eine Übergangssaison wird“, sagte er.

zur Startseite