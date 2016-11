Erster Unverpackt-Laden öffnet In der Jakobstraße bietet Susanne May-Werner ab Sonnabend Lebensmittel, Hygiene- und Haushaltsartikel an – in individuellen Mengen.

Susanne May-Werner und ihr Laden „Emma’s Tante“. © EGZ

Mit der Eröffnung von „Emma’s Tante“ am Sonnabend, 9 Uhr, in der Jakobstraße hat Görlitz den ersten verpackungsfreien Laden für Lebensmittel, Hygiene- und Haushaltsartikel. Dort können Kunden Produkte in mitgebrachte Gefäße abfüllen und mit nach Hause nehmen. Gläser und Papiertüten werden im Laden angeboten. Zum Sortiment gehören Müsli, Hülsenfrüchte, Reis, Nudeln, Milch, Joghurts, Gewürze, Tees und Öle sowie Seifen, Waschmittel, Zahnbürsten, Brotdosen und Trinkflaschen.

Inhaberin Susanne May-Werner ist auf die im Trend liegenden Unverpackt-Läden über die Medien aufmerksam geworden und hat sich in Lehrgängen intensiv mit dem Thema beschäftigt. „Die Idee eines eigenen Ladens in meiner Heimatstadt reifte nach und nach in mir. Nicht nur, weil Umwelt und Natur immer schon wichtig für mich waren, sondern auch weil es das Angebot so in Görlitz noch nicht gab“, erläutert die Jungunternehmerin. Auf der Suche nach einem geeigneten Standort ist sie in der Jakobstraße fündig geworden. Diese wird im Rahmen des Projekts „Streetlife“ unter Regie der Wirtschaftsförderung der Europastadt GörlitzZgorzelec (EGZ) immer mehr als „alternative“ Einkaufsstraße belebt. „Die Wirtschaftsförderung stellte mir einige leerstehende Ladengeschäfte vor und vermittelte mir den Kontakt zu den jeweiligen Besitzern“, so Susanne May-Werner. „Ausschlaggebend für die Standortentscheidung waren neben dem dynamisch jungen Umfeld die zentrale Lage in der Görlitzer Innenstadt und das Vorhandensein von Parkplätzen“, ergänzt Philipp von Haymerle, Projektmanager Wirtschaftsförderung der EGZ. Er unterstützte die Inhaberin gemeinsam mit dem Landkreis auch bei der Recherche nach Produzenten aus der Oberlausitz.

Für die Zukunft plant Susanne May-Werner auf der im Aufbau befindlichen Website (www.emmastante.com) zusätzlich einen Abholservice anzubieten. Die Bestellungen werden zum vereinbarten Zeitpunkt bereits abgefüllt bereitgestellt. (SZ)

