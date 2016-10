Erster Teil der Klosterkirche saniert Die Gerüste an den Betstuben des Gotteshauses in Zittau sind gefallen. Bis Jahresende ändern sich auch die Eigentumsverhältnisse.

Die ersten Gerüste an der Klosterkirche sind gefallen. © Rafael Sampedro

Die Gerüste an den Betstuben der Zittauer Klosterkirche sind gefallen. Der erste Teil des Gotteshauses erstrahlt nun in neuem Glanz. Seit Anfang des Jahres werden Teile der Kirche für rund 1,3 Millionen Euro saniert. Bis Jahresende soll sie aus dem Besitz der Kirchgemeinde in den einer neuen Stiftung von Stadt und Kirche übergehen und dem Zittauer Museum zugeschlagen werden. Ab 2017 wird darin anlässlich des Jubiläums „500 Jahre Reformation“ der Zittauer Epitaphienschatz gezeigt. (SZ/tm)

