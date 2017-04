Erster Storch in Polenz gelandet Die Weißstörche sind zurück und haben Nester belegt. Aber noch nicht überall.

Der Polenzer Storch hält nach seinem Weibchen Ausschau. Er ist einer der ersten Rückkehrer in der Sächsischen Schweiz in diesem Frühjahr. © SZ/Katarina Gust

Es herrscht Anreisezeit in der Sächsischen Schweiz. Die milderen Temperaturen der vergangenen Tage haben die Weißstörche zurück aus ihrem Winterquartier gelockt. Einer der ersten Rückkehrer überhaupt ist der Polenzer Storch. Er hat es sich am Montag auf dem Horst am Gummiwerk gemütlich gemacht. Noch ist das Tier aber alleine. Denn in der Regel sind es die Männchen, die zuerst im Sommerquartier ankommen. Die Weibchen stoßen später dazu. Bis dahin haben die Storchenmänner Zeit, das Nest auf Vordermann zu bringen. Alte Äste müssen raus, neues Material zum Auspolstern muss rangeholt werden.

Ganz so emsig geht es im Storchennest in Wilschdorf, auf dem Grundstück der Brunnenbau-Firma, noch nicht zu. Hier wird noch auf den Storch gewartet. Auch andere Nester in der Sächsischen Schweiz, darunter in Langenwolmsdorf und Neustadt, sind noch unbesetzt. Bis Ende April dauert die Anreisezeit normalerweise. (SZ)

