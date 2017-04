Erster Start der Bautzener Talente Die sechs- und siebenjährigen Mädchen vom MSV 04 sind bei den Kreismeisterschaften dabei. Einmal gibt es die Goldmedaille.

Die jungen MSV-Turnerinnen präsentieren sich nach den Kreismeisterschaften gemeinsam für ein Gruppenbild. Ganz hinten versteckt sich in der Mitte Jasmin Lorenz mit ihrer Goldmedaille. © privat

Turnen. Die Kreismeisterschaften der Mädchen im Gerätturnen wurden in diesem Jahr in Kamenz und Radeberg ausgetragen. Für die sechs- und siebenjährigen Turnerinnen vom MSV Bautzen 04 war es die erste Wettkampferfahrung. Für alle anderen galt es, die teilweise neu erlernten Übungen im Vierkampf fehlerfrei zu präsentieren. Das gelang Jasmin Lorenz in der Altersklasse 8 am besten. Sie holte sich die begehrte Goldmedaille. Antonella Miersch, Emilia Thiele und Vanessa Hempel kamen in ihren Altersklassen jeweils auf Platz vier. Anna-Maria Haugk erturnte sich Platz fünf. Damit haben sie sich für die Bezirksmeisterschaften qualifiziert. Lea-Marie Krüger kam in der AK 14/15 auf Platz zehn, und Alena Berger erreichte Rang zwölf. (sk)

