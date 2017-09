Erster Spatenstich an der S 177 Am Freitag beginnen offiziell die Arbeiten an der Trasse zwischen Radeberg und Leppersdorf. Hoher Besuch hat sich angekündigt.

Ministerpräsident Tillich und Wirtschaftsminister Dulig wollen am Freitag in Leppersdorf die Spaten schwingen. © Symbolbild: Steffen Fuessel

Die Archäologen haben den Boden untersucht, die Trasse ist abgesteckt. Jetzt beginnen die eigentlichen Bauarbeiten. Am Freitag findet um 11 Uhr der erste Spatenstich statt. Dazu sind alle Interessenten an die Straße zwischen Leppersdorf und Lichtenberg in unmittelbarer Nähe der Autobahn eingeladen. An dem Festakt werden unter anderem Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) und Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) teilnehmen, heißt es in einer Mitteilung des Wirtschaftsministeriums.

Am Ort des ersten Spatenstiches werden auch die Bauarbeiten beginnen. An der Stelle entsteht die Brücke der neuen S 177 über die Autobahn. Mehrere weitere Bauwerke werden ebenfalls ab diesem Jahr errichtet. So packen die Bauleute zwei sogenannte Überflugbrücken für Fledermäuse an. Sie entstehen in Höhe der Häuser am Waldstück zwischen Radeberg und Leppersdorf. Das Gleiche gilt für zwei Regenrückhaltebecken. Auch mit ihrem Bau soll noch in diesem Jahr begonnen werden. Es sind die ersten beiden von insgesamt vier Becken. Der neue Abschnitt hat eine Länge von 6,7 Kilometern und führt von der bestehenden S 177 bei Radeberg entlang der alten Trasse Richtung Leppersdorf. In Höhe der Sandgrube überquert sie die jetzige Straße, verläuft dann parallel, um sie dann erneut zu kreuzen. In einem weiten Bogen zieht sich die Trasse dann nördlich um Leppersdorf herum. Die Schnellstraße hat drei Fahrspuren, wobei zwei immer wechselseitig geführt werden. Leppersdorf ist von der Schnellstraße über zwei Anschlussstellen „Leppersdorf Nord“ und „Süd“ zu erreichen. 50 Millionen Euro kostet der neue Straßenabschnitt. Damit wird ein weiteres Teilstück der Ostumfahrung von Dresden geschlossen. Insgesamt kostet die gut 30 Kilometer lange Schnellstraße zwischen der A 17 bei Pirna und der A 4 bei Leppersdorf rund 228 Million Euro. (SZ/td)

