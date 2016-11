Erster Schneefall sorgt für Verkehrschaos Im Süden des Kreises kommt am Mittwochabend der Verkehr vielerorts zum Erliegen. Die Polizei kommt offenbar an ihre Kapazitätsgrenze.

Wohl dem, der am Mittwochabend sein Auto geparkt hatte, wie hier am Zittauer Markt. Die Polizei sprach von chaotischen Verhältnissen auf den Straßen des Landkreises. © Thomas Eichler

Löbau/Zittau. Der anhaltende Schneefall hat am Mittwochabend in den frühen Abendstunden zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen und Unfällen im Süden des Kreises geführt. Die Polizei war für die Redaktion Sächsische Zeitung zunächst nicht erreichbar, hatte mit den eingehenden Unfallmeldungen alle Hände voll zu tun und konnte noch keine genauen Angaben zu den Beeinträchtigungen machen. „Überall“ sei es chaotisch, teilte ein Sprecher mit.

„Zittau, der komplette Bereich, Görlitz samt Umland“ seien von schwierigen Verkehrsverhältnissen betroffen. Auch im Landkreis Bautzen traf der Winter viele Fahrzeughalter offenbar unvorbereitet. Das gehe alle Typen an, ob Pkw oder Lkw, betonte die Polizei. Gleichzeitig bestätigte sie, dass diverse Lkw an verschiedenen Orten im Kreis quer stehen, ohne genauere Angaben machen zu können.

Nutzer in sozialen Netzwerken berichteten von liegengebliebenen Lastern in Kottmarsdorf auf der S 148 in Richtung Ebersbach, zwischen Löbau und Görlitz am Zoblitzer Berg oder auch zwischen Bernstadt und Großhennersdorf. Auch in Richtung Oppach am Wurbiser Berg mussten die Autofahrer mehr Geduld aufbringen.

Ebenfalls Probleme gab es zwischen Görlitz und Zittau auf der B 99 zwischen Hirschfelde und Ostritz am Bergfrieden. Einen Unfall nach dem Bahnübergang meldeten Autofahrer nach dem Ortsausgang Großschönau in Richtung Zittau. Zwischen Oderwitz und Großhennersdorf ging aufgrund liegen gebliebener Lkw nichts mehr.

Glücklicherweise wurden zumindest bis Mittwoch, 20 Uhr, keine schwereren Verletzungen durch Unfälle gemeldet. Autofahrer, die in Karambolagen verwickelt sind, mussten sich dabei auf Wartezeiten von ein bis zwei Stunden einstellen, bis die Polizei eintraf. Eine Prognose für den morgendlichen Berufsverkehr mochte die Polizei noch nicht abgeben. (szo/abl/mp)

