Erster Saisonsieg für Einheit Kamenzer gewinnen mit 2:1 in Markkleeberg und konzentrieren sich nun auf das Pokalheimspiel gegen den 1. FC Lok Leipzig.

Fußball-Landesliga. Der SV Einheit Kamenz kam am Sonntag im Sportpark „Camillo Ugi“ zu einem 2:1 (1:0)-Sieg bei Kickers 94 Markkleeberg. Eine Woche vor dem Pokalknüller gegen Regionalliga-Aufsteiger 1. FC Lokomotive Leipzig (4.9. 17 Uhr im Stadion der Jugend) erzielte Stefan Höer beide Treffer der Lessingstädter (31., 70.). Für die Gastgeber war im Sportpark vor 100 Besuchern Tobias Haufe zum zwischenzeitlichen Ausgleich in der 61. Minute erfolgreich.

Den Kamenzern gelang damit die Revanche für das letzte Punktspiel der Vorsaison. Damals war der SV Einheit als Spitzenreiter nach Markkleeberg gereist, allerdings nach einem 0:3-Rückstand nicht über ein 3:3 hinausgekommen und hatte der BSG Chemie Leipzig noch den Meistertitel überlassen müssen.

Während die Schützlinge von Trainer Frank Rietschel den ersten Dreier der Saison feierten, liefen im heimischen Stadion der Jugend bereits die Vorbereitungen für das Pokalspiel an. Nach dem tollen letzten Wettbewerb, als Einheit nacheinander drei Oberligisten eliminierte und erst im Halbfinale knapp am Drittliga-Aufsteiger FSV Zwickau scheiterte, sind die Rietschel-Kicker heiß auf den eigentlich ungleichen Fight. „Ich freue mich für meine Mannschaft und den gesamten Verein, dass wir in Kamenz wieder ein schönes Fußball-Highlight haben“, sagt der Trainer. „Und natürlich rechnen wir uns etwas aus. Lok hat einen tollen Saisonstart hingelegt, aber das macht die Sache erst richtig scharf und wir brennen darauf, uns mit den Leipzigern zu messen.“ (js)

Kamenz spielte mit: Wochnik - Vrabec, Kotyza, Charuza, Wagner, Brückner, Prentki, Gnieser (58. Grellmann), Tänzer, Schidun (69. Häfner) und Höer.

