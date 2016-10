Erster Rückschlag für die Radeburger In der Tischtennis-Sachsenliga der Herren unterlag der TSV 1862 Radeburg beim MSV Bautzen 04 mit 6:9.

Beide Mannschaften traten in Bestbesetzung an. Radeburg führte nach den Doppeln mit 2:1. Das war allerdings fast die letzte positive Aktion der Gäste. Das obere Paarkreuz der Bautzener war zu stark. In vier Spielen gab es keinen TSV-Sieg. Eine schwere Hypothek, zumal Bogdan Szandala und Marc Schäfer zuletzt so zuverlässig gepunktet hatten. Im mittleren und unteren Paarkreuz konnte Radeburg die Spiele ausgeglichen gestalten, aber der Rückstand konnte nicht aufgeholt werden. Positiv zu bewerten war die Leistung von Dirk Laubert, der beide Einzel gewinnen konnte. (jf)

Einzel: Szandala (0), Schäfer (0), Gursinsky (1), E. Laubert (1), Domke (0), D. Laubert (2). Doppel: Szandala/Gursinsky (1), E. Laubert/Schäfer (0), Domke/D. Laubert (1).

