Erster Rohbau steht Am Freitag wurde im Baugebiet Stadtgärten Kötitzer Straße Richtfest gefeiert. Fertig sein soll das Haus im Frühjahr.

Auf Grundstück 12 in den Stadtgärten Kötitzer Straße gab es am Freitag Grund zum Feiern. Der Bauherr, die Ökowert Haus & Grund GmbH, hatte zum ersten Richt- und Rohbaufest an der Grenzstraße eingeladen.

Frank Benicke mit Partnerin Yvonne Ebschner und Tochter Emilia Benicke als künftige Eigentümer haben es nach dem Spatenstich im Juli als Erste zum Richtfest geschafft. Die Firmen haben bisher zügig und akkurat gearbeitet, sagt Frank Benicke. Er ist zuversichtlich, dass das Einzugsziel Ende April erreicht werden kann.

Für das Unternehmen Ökowert war das Fest Anlass, weitere Erwerber, Interessenten und frühere Kunden über den Baufortschritt zu informieren. Wie Sascha Hippe, einer der Geschäftsführer, sagte, ist das nächste Richtfest in drei Wochen geplant.

Auf der insgesamt etwa 20 000 Quadratmeter großen Fläche sollen 18 Einfamilienhäuser entstehen. Außerdem werden acht Mehrfamilienhäuser errichtet. (SZ/IL)

