Erster Punkt für Coswig Keineswegs zimperlich ging es beim Nachholespiel der Landesklasse Mitte zwischen dem Coswiger FV und Motor Wilsdruff am Feiertag zu.

Stanley Rost (li.) wird beim Abschluss von einem Wilsdruffer Bein attackiert © G. Schlechte

Keineswegs zimperlich ging es beim Nachholespiel der Landesklasse Mitte zwischen dem Coswiger FV und Motor Wilsdruff am Feiertag zu. Das spürte auch Stanley Rost (li.), der beim Abschluss von einem Wilsdruffer Bein attackiert wird. Vor reichlich 100 Zuschauern galt es im Kellerduell für die Coswiger, endlich einmal zu punkten. Das gelang: In einem abwechslungsreichen Spiel erkämpften die Gastgeber ein 1:1. Dabei zeigte die Mannschaft nach dem Rückstand durch Wilsdruffs Hellwig Moral und kämpfte sich in die Partie zurück. Ricardo Schmidt gelang in der 71. Spielminute der verdiente Ausgleich.

zur Startseite