Erster Prozess gegen Jugendbande Drei der fünf Jugendlichen sind bereits angeklagt worden. Es gibt jedoch Zweifel an der Schuldfähigkeit.

Zeithain/Riesa. Wohnungseinbruch, Diebstahl und Raub sind nur einige der Anklagepunkte, weshalb sich einige Mitglieder der sogenannten Jugendbande jetzt verantworten müssen. Der erste Prozess soll noch in dieser Woche stattfinden, bestätigte Riesas Amtsgerichtsdirektor Herbert Zapf gegenüber der Sächsischen Zeitung. Die Verfahren finden allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, weil es sich um minderjährige Straftäter handelt.

Bei der Jugendbande, die vor allem seit Ende vergangenen Jahres vermehrt ihr Unwesen im Raum Riesa, Zeithain und Nünchritz trieb, handelt es sich um fünf Teenager im Alter zwischen 14 und 17 Jahren. In unterschiedlicher Zusammensetzung sollen sie unter anderem in Garagen, Gärten, Läden und öffentliche Einrichtungen, wie zum Beispiel in die Kita Zeithain, eingebrochen sein.

Laut Staatsanwaltschaft Dresden wurde bereits gegen drei Jugendliche Anklage erhoben. In einem Fall seien derzeit allerdings noch weitere Absprachen notwendig, denn bei einem der Teenager bestünden Zweifel an der Schuldfähigkeit.

zur Startseite