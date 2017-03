Erster ortsweiter Frühjahrsputz Neukirch macht sich vor dem Oster-Wochenende schick. Dafür werden am 8. April viele Helfer gebraucht.

Erstmals seit 1990 findet in diesem Jahr in Neukirch ein offizieller Frühjahrsputz statt. Die Initiative dafür geht von Bürgermeister Jens Zeiler (CDU) aus. Er ruft jetzt die Einwohner seiner Gemeinde auf, sich am 8. April möglichst zahlreich an der Aktion zu beteiligen. „Kurz vor Ostern wollen wir unseren Ort verschönern und bitten um Ihre Mithilfe“, heißt es in dem Aufruf.

Konkret geht es darum, das Streugut vom Winter von Straßen und Plätzen zusammenzukehren, Müll und anderen Unrat zu beseitigen und in den vergangenen Monaten herabgefallene Äste und Zweige einzusammeln. Jeder, der dabei sein will, sollte am 8. April um 9 Uhr am Bauhof sein. Von dort aus geht es zu den Einsatzplätzen. Arbeitshandschuhe und, so weit vorhanden, eine Warnweste (etwa aus dem Pkw) sollte man mitbringen. Arbeitsgeräte und Müllsäcke werden von der Gemeinde bereitgestellt. (SZ)

