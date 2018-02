Erster Orange-Wein aus Sörnewitz Im Weingut von Matthias Schuh wird ein neues Produkt angeboten. Ein Naturwein, der sich anfangs in Pink zeigt.

Winzer Matthias Schuh hat erstmals einen sogenannten Orange-Wein im Sortiment. © Thomas Kretschel

Coswig. Neben klassischen Weiß- und Rotweinen sowie dem Schieler „Der Rosa Schuh“ hat der Sörnewitzer Winzer Matthias Schuh erstmals einen sogenannten Orange-Wein im Sortiment. Die 2016er-Grauburgunder-Spätlese Orange ist jetzt in der Vinothek erhältlich, heißt es in einer Mitteilung des Weingutes.

Mit dem sogenannten Naturwein, der wegen seiner kräftigen Farbe in der Weinbranche auch als Orange-Wein bekannt ist, wagt Matthias Schuh (30) einen Schritt zu den Ursprüngen des Weinbaus. „Für diesen Wein habe ich ausschließlich sehr reife, äußerst gesunde und von Hand verlesene Trauben aus unserer Prestigelage Meißner Klausenberg verwendet.“ Das Mostgewicht lag mit 94 Grad Öchsle knapp unterhalb des Prädikats Auslese. Der Most wurde spontan vergoren, lediglich mit den wilden Hefen, die mit den Trauben aus dem Weinberg kommen. „Seine markante Farbe bekam der Grauburgunder Orange durch seine 20-tägige Maischegärung“, erklärt der Winzer und Weinbautechniker. Aus den Kernen und Beerenschalen wurden in dieser Zeit alle wertvollen Extrakte für den typischen Geschmack und die markante Farbe gezogen, die sich während der späteren Reife von einem anfänglichen Pink, das noch an die Schalenfarbe der Grauburgunder-Trauben erinnerte, zum namensgebenden Orange entwickelte. Matthias Schuh zufolge hatte der Wein bis zum Abfüllen zwölf Monate Zeit, um im 500-Liter-Holzfass zu reifen und zu ruhen. Um die Natürlichkeit zu erhalten, wurde die besondere Spätlese unfiltriert abgefüllt.

Den Wein macht Matthias Schuh nicht deshalb, weil Orange gerade modern ist, sagt er. Sondern aus einem tiefen Bewusstsein für die Geschichte seines Handwerks. Und was den Geschmack betrifft, so ist der Orange-Wein sehr vielschichtig, erklärt der Experte. Der Wein erinnere an Honig, an reife Aprikosen, habe aber auch nussige Aromen. Er werde stets ein Nischenprodukt im Sortiment des Weinguts bleiben, wie der Likörwein nach Art eines Portweins, sagt der Sörnewitzer Winzer. (SZ)

