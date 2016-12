Erster Oldtimer verlässt DDR-Museum Der Besitzer will den Wolga restaurieren lassen. Ob er danach in die neue Museumsheimat Dresden umzieht, ist offen.

Oliver Reichelt aus Weinböhla an seinem Wolga M21 am DDR-Museum in Radebeul. © Arvid Müller

Im hintersten Raum des DDR-Museums zieht es. Ungewöhnlich, doch kein Wunder. Steht doch gerade eine Tür zur Meißner Straße offen – sonst sorgfältig verschlossen und gesichert. An diesem Dienstagvormittag verabschiedet sich ein erster Oldtimer aus der umfangreichen Fahrzeugsammlung von Sachsenring bis Trabant. Ob der Wolga M21 jemals dorthin zurück kehrt, wenn das Museum am neuen Standort im Dresdner Simmel-Center öffnet?

Fahrzeugeigentümer und Leihgeber Oliver Reichelt wäre dazu bereit, weiß es aber noch nicht. Obwohl er dicht dran ist an der Museumszukunft – seit Kurzem als Vorsitzender des DDR-Museumsvereins. Beinahe ein wenig verliebt schaut Reichelt auf die dunkelgrüne Karosse. Wie hatte er als kleiner Junge gestaunt, wenn ein solcher Wagen auf der Straße vorbeirollte. Privat war an den ja so gut wie gar nicht heranzukommen.

2010 erfuhr Reichelt, dass ein Dresdner einen M21 verkauft. Die Chance für den Weinböhlaer Versicherungsfachmann mit Vorliebe für Oldies speziell aus DDR-Zeiten. Wie für das große Fahrzeug sowjetischer Herkunft aus der inzwischen selten gewordenen Baureihe – 1956 bis 1968 produziert. Mit durchgehender Sitzbank vorn und dem Silberhirsch auf der Motorhaube.

Nun soll dem Wagen zu neuem Glanz verholfen werden. Dafür muss er erst mal raus aus dem Wasapark-Haus. Nicht aus eigener Kraft. Fahrbereit ist es nach vier Jahren Standzeit nicht, das rund 1,8 Tonnen schwere Auto, Kennzeichen RE 88-38. Ob die Bremsen noch funktionieren, ob noch ausreichend Betriebsflüssigkeiten da ist? Besser geht es da huckepack auf einem alten Mercedes-Schlepper nach Gröbern, wo der Wolga vorerst eingelagert wird.

Ob er später – vielleicht schwarz lackiert – an einer Oldie-Rallye teilnimmt, will Oliver Reichelt erst noch entscheiden. Auf jeden Fall soll das Auto 2017/18 auf die Straße kommen. Aber nicht überrestauriert, sagt Reichelt.

Ob sich davon auch die Besucher des Museums nach dessen Umzug auf den Dresdner Albertplatz überzeugen können, kann auch Gabi Reißig, Projektverantwortliche fürs DDR-Museum im Simmel-Team, derzeit noch nicht sagen. Unternehmer Peter Simmel hat das Museum im September aus der Insolvenz heraus erworben.

Zeitplan und Grobkonzept für den Neustart stehen fest. Bis Freitag 18 Uhr ist in Radebeul geöffnet, bei einem etwas günstigeren Eintrittspreis von sechs statt neun Euro für Erwachsene. Dann wird umgeräumt, am 29. Januar neu eröffnet. Auf rund 1 600 Quadratmetern, zum Teil im historischen DVB-Hochhaus, sagt Gabi Reißig. Mitgenommen wird alles, versichert sie. Auch die Themenaufteilung – Konsum, Wohnräume, Kinderzimmer – bleibe. Dem früheren Museumschef Hans Joachim Stephan zufolge sind rund die Hälfte aller Exponate Leihgaben. Den Eigentümern liegen jetzt neue Leihverträge zur Einsicht vor. Auch den Fahrzeugbesitzern. Insgesamt etwa 30 Autos sowie 25 Mopeds und Motorräder, einige gehören dem Museum selbst. Die übrigen Schätze werden von den Eigentümern erst mal abgeholt. Denn was genau und wie gezeigt wird, ist noch in Arbeit.

Oliver Reichelt sieht den Umzug mit einem lachenden – weil er nun seinen Wolga aufpolieren kann – und einem weinenden Auge. Weil eine langjährige Schau endet, der er sehr verbunden war, sagt Reichelt und spricht von seiner Freundschaft zu Ex-Museumschef Stephan. Und vom großen Bedauern, dass es nicht gelungen war, neue Sponsoren zu finden, um die durch sinkende Besucherzahlen entstandenen wirtschaftlichen Probleme auszugleichen.

Reichelt hatte im Kampf um den Erhalt des Standorts Radebeul mehr Hilfe von der Regionalpolitik erwartet und fürchtet nun, dass etwas verloren gehen könne von der bisher sehr umfangreichen Ausstellung. Auf jeden Fall habe der Museumsverein dem neuen Besitzer Unterstützung zugesagt und Zusammenarbeit angeboten.

Das dürfte künftigen Zielen nur förderlich sein. Gabi Reißig spricht davon, auch Wanderausstellungen zu organisieren und Schulen das Museum als externe Lernstätte anzubieten. Bei den Besucherzahlen werde eine deutliche Steigerung angesteuert. Waren es in diesem Jahr rund 50 000 Gäste, soll sich das perspektivisch verdoppeln. Vielleicht sogar mit dem schicken Reichelt-Wolga als Star der Oldtimer-Flotte.

