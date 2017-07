Erster Märchenzug fährt bis Kipsdorf Am Freitag startet eine Veranstaltungsreihe speziell für Kinder.

Die Weißeritztalbahn wartet mit einem Märchenzug auf. © Archiv: SZ

Der komplette Wiederaufbau der Weißeritztalbahn von Freital-Hainsberg bis hoch nach Kipsdorf bringt diese Woche auch für die traditionell fahrenden Märchenzüge eine Premiere. Der erste Zug in dieser Veranstaltungsreihe startet am Freitag, um 10 Uhr, am Bahnhof Dippoldiswalde in Richtung Gebirge. Er wird nicht nach Freital fahren, wie in all den Jahren vorher, sondern zum ersten Mal hoch nach Kipsdorf, informierte Anke Eichler, Projektmanagerin beim Tourismusverband Erzgebirge. Weil jetzt Ferienzeit ist, fährt der Zug auch nicht am Nachmittag, sondern schon vormittags.

Die Märchenfee Gisela Möckel wird die Kinder mit einem bunten Märchenprogramm unterhalten. Außerdem erwartet ein kleiner Imbiss die Kinder. Die Fahrt im Märchenabteil kostet pro Kind zehn Euro. Eltern oder Großeltern können im Nachbarwagen Platz nehmen. Für sie gilt der normale Fahrpreis. Das macht von Dippoldiswalde nach Kipsdorf und zurück 15 Euro. (SZ/fh)

Der Tourismusverband Erzgebirge bittet um Anmeldungen unter 03504 614877 oder per E-Mail unter

dippoldiswalde@erzgebirge-tourismus.de

