Erster Job mit Hindernissen Der Marokkaner Larbi träumte von Arbeit in einer Bäckerei. Nun hat es geklappt.

Hat Larbi eine Chance gegeben: Bäckermeister Andreas Wippler. © SZ/Peter Hilbert

Vorstellungsgespräch, Probearbeiten, erste Schicht an der Spülmaschine. Für den Marokkaner Larbi läuft es seit dem Frühjahr richtig gut. Der 35-jährige Asylbewerber aus dem Gustavheim hat einen Minijob bei der Bäckerei Wippler in Pillnitz gefunden. Bis zu 50 Stunden pro Monat kümmert er sich um das schmutzige Geschirr der Gäste, reinigt es vor, sortiert es in die Spülmaschine und holt es wieder raus. „Das ist der erste Schritt für ihn bei uns“, sagt Bäckermeister Andreas Wippler. 450 Euro verdient Larbi damit monatlich.

„Als mich die Sozialbetreuerin aus dem Gustavheim fragte, ob ich nicht eine Beschäftigung für Larbi hätte, brauchte ich nicht lange nachdenken. Aber er musste erst mal zeigen, was er kann, wie jeder andere Interessent auch“, sagt der junge Firmenchef. 5 Uhr morgens beginnt die Frühschicht. Larbi war bisher immer pünktlich, auch zur Spätschicht, die bis 20 Uhr dauert. Zwar fehle dem Marokkaner noch die Routine, doch die werde kommen. „Während der Urlaubszeit im Sommer hat er bereitwillig mehr gearbeitet, das wurde dann im nächsten Monat wieder ausgeglichen“, sagt Wippler.

Diese Bereitschaft sei nicht selbstverständlich, weil Larbi auch täglich einen Deutschkurs besucht. Die Abstimmung zwischen Arbeit und Lernen ist nicht immer leicht. Doch für den Marokkaner ist es besonders wichtig, die deutsche Sprache zu beherrschen. Zwar ist er bereits zwei Jahre in Dresden, doch mit der Verständigung klappt es immer noch nicht. „Ich verstehe zwar viel, aber traue mich nicht zu sprechen“, sagt Larbi. Das führte auch schon zu Missverständnissen mit Kollegen an der Spüle. Larbi verstand nicht, was sie wollten, reagierte dann etwas aufbrausend, was eigentlich nicht seinem Naturell entspricht. Für den Chef ist das eine schwierige Situation. „Ich beurteile jeden nach seiner Leistung, egal, woher er kommt. Und Larbi macht seine Sache gut, genau wie die anderen Mitarbeiter auch.“

Wippler fällt es manchmal selbst schwer, mit Larbi zu reden. „Ich bin mir nicht sicher, in welche Richtung er sich entwickeln möchte. So gut ist sein Deutsch noch nicht, dass wir uns darüber austauschen konnten“, sagt Andreas Wippler. Fest steht nur, dass er selbst in diesem und kommendem Jahr keine Lehrstelle als Bäcker und Konditor für den geduldeten Marokkaner hat. „Wir sind sehr froh, dass alle unsere Ausbildungsplätze für die nächsten zwei Jahre besetzt sind “, sagt der Bäckermeister. Derzeit lernen vier junge Leute bei ihm. Doch Wippler wäre durchaus bereit, sich umzuhören, ob anderswo Lehrstellen frei sind. „Da bin ich ganz sicher.“

Bis zum Sommer 2017 hat Larbi nun Zeit, sich über seinen Berufswunsch klar zu werden. Dann heißt es, Bewerbungen schreiben. Nicht leicht für ihn, der in Marokko keine Ausbildung erhalten hat, dafür aber hart in der Landwirtschaft und auf dem Bau arbeiten musste.

Weil es auf dem Land keine Aussicht auf einen Job gab und er nicht zur Familie zurückkehren konnte, ist Larbi über das Mittelmeer nach Europa geflohen. Über Italien und die Balkanroute kam er 2014 nach Sachsen. Wo er auch weiterhin bleiben möchte.

