Erster Hinweis nach Einbrüchen im Weißeritzpark Zwei Diebe wurden in der Nacht zum Sonnabend gefilmt. Die Polizei prüft nun auch Parallelen zu einem früheren Fall.

Nachdem Einbrecher in der Nacht zum Sonnabend im Weißeritzpark in Freital auf Diebestour gegangen waren, mussten die betroffenen Geschäfte teils stundenlang geschlossen bleiben. Am Montag konnten Kunden aber wieder wie sonst auch ohne Störungen einkaufen. © Stephan Klingbeil

Freital. Eine Spur, viele Fragen, aber nur wenige konkrete Antworten: Nachdem Einbrecher in der Nacht zum vergangenen Sonnabend im Freitaler Weißeritzpark auf Diebestour gegangen sind, herrschte am Montag in den betroffenen Geschäften Ratlosigkeit. Die Täter waren in acht Läden eingedrungen (SZ berichtete). Sie waren in der Filiale einer Mode-Kette sowie in dem Zoogeschäft – und in einem anderen Teil des Centers im Food-Court mit Fleischerei, Bäckerei, Asia-Imbiss und Döner-Stand sowie in einer Boutique und einem Blumenladen.

Wie die SZ erfuhr, hat wohl die Putzfrau den Einbruch entdeckt. Das war in den frühen Morgenstunden. Und in einem der Geschäfte wurden die mutmaßlichen Täter offenbar gefilmt. Die noch unbekannten Einbrecher sollen demnach in der Nacht zum Sonnabend zielgerichtet vorgegangen sein. In den Zooladen gelangten sie nicht über das Dach, sondern über eine Seitentür – also anders als in den Geschäften in dem anderen Teil des Weißeritzparks.

Nach Auskunft der Polizei sind die Täter dort über die Zwischendecke und durch Entfernen von Deckenplatten in mehrere Läden gelangt. Im Dönerimbiss wurde zudem eine Zwischentür aufgebrochen, dann eine kleine Geldkasse gestohlen – auch Gewürze verschwanden, so ein Mitarbeiter.

In einem weiteren Geschäft wurden ein Laptop und Geld aus einer aufgebrochenen Kasse entwendet. In anderen Läden blieben die Diebe aber mitunter ohne Beute. Dadurch hielten sich die Schäden teilweise in Grenzen. Centermanagerin Simone Theiß war am Montag kurz angebunden, konnte wenig zu den Vorfällen sagen. „Die Handwerker kümmern sich bereits um die Reparatur entstandener Schäden“, erklärte sie.

Wie teuer die werden, kläre man nun. Konkrete Aussagen zu finanziellen Schäden durch zeitweise ermittlungsbedingte Ladenschließungen am Sonnabend konnte Simone Theiß noch nicht treffen. Schäden, die am Gebäude oder Laden entstanden seien, übernehme jedoch das Center. Für Einbauten seien die Mieter selbst gefragt.

Zur Schadenshöhe ist auch der Polizei momentan nichts bekannt. „Abschließende Aussagen zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Die Betroffenen werden die Schäden prüfen und entsprechende Auflistungen der Polizei übermitteln. Dies wird Zeit in Anspruch nehmen“, sagte Polizeisprecher Marko Laske. Ermittlungen zu den Einbrüchen vom Sonnabend dauern an.

Die Polizei wird dabei laut Laske „selbstverständlich mögliche Zusammenhänge“ zu vorherigen Einbrüchen prüfen. Das betreffe zum Beispiel auch eine Diebestour vor fast drei Monaten im Weißeritzpark. Diebe waren ebenfalls in einer Nacht zum Sonnabend über das Dach eingebrochen. Dort stiegen sie in ein Tabak- und Zeitungsgeschäft ein. Sie durchbrachen zudem die Wand zum benachbarten Blumenladen.

Täter gehen zielgerichtet vor

Der Sachschaden betrug damals laut Polizei rund 3 000 Euro. Gestohlen wurden Zigaretten im Wert von rund 10 000 Euro sowie mehrere Hundert Euro Bargeld. Die Täter wurden aber noch nicht verhaftet. „Die Ermittlungen dauern an“, sagte Laske. Der Polizeisprecher verwies zudem darauf, dass das Center nach aktuellem Kenntnisstand kein Kriminalitätsschwerpunkt sei.

Am Sonnabend waren die Kriminalisten nach dem Hinweis um kurz nach fünf Uhr rasch zur Stelle. Da die erforderlichen Ermittlungen vor Ort andauerten, mussten einige Läden über den Vormittag hinaus stundenlang geschlossen bleiben. Betroffene Unternehmer hatten weitere finanzielle Einbußen. „Wir hatten nur ein Drittel des üblichen Umsatzes“, sagt Frank Schiefner, Inhaber des Zoogeschäfts. „Wir konnten ja erst nachmittags wieder aufmachen.“ Er hofft, dass die Polizei die Diebe erwischt.

Offenbar gibt es nun schon eine erste Spur, die beiden Tatverdächtigen wurden im Zoogeschäft gefilmt. „Sie haben im Geschäft für Chaos gesorgt, hatten es aber vor allem auf die Büroräume abgesehen“, sagt Schiefner. Einen Tresor fanden sie nicht vor. Merkwürdigerweise ließen sie das Hartgeld da. Auch Tiernahrung nahmen sie nicht mit. Keines der Tiere im Geschäft wurde verletzt. Warum die Täter es auf den Zooladen abgesehen hatten, weiß der Inhaber nicht. Er denkt nun darüber nach, seine Sicherheitsvorkehrungen zu verbessern.

Die Polizei, die mit den Händlern im Kontakt steht, rät dazu, Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. „Alarmanlagen sowie einbruchshemmende Türen und Fenster können die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines Einbruchs zu werden, zumindest minimieren“, erklärt Laske. Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle mit ihren kostenfreien Hinweisen sowie die Bürgerpolizisten vor Ort könnten weitere Tipps geben.

