Erster Hausbau seit 60 Jahren Die GWG baut am Geyersberg ein Haus mit sechs großen Wohnungen. Die sind nicht billig, aber praktisch schon vermietet.

Am Hange lässt die GWG ein neues Wohnhaus errichten. Andreas Kühne von der Hoch- und Ausbaugesellschaft Waldheim baut mit seinen Kollegen gerade eine Stützwand, bevor der eigentliche Hausbau beginnen kann. © André Braun

An der Straße „Am Hange“ lässt die Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft (GWG) seit dieser Woche ein neues Wohnhaus errichten. Es ist der erste Neubau seit fast 60 Jahren – die vorerst letzten Grundsteine für Wohnhäuser waren 1958 am Hegeborn und an der Max-Planck-Straße gelegt worden. Am Hange entstehen sechs Vierraumwohnungen mit jeweils 90 Quadratmeter Wohnfläche. Wohnungen dieser Größe sind selten im Bestand der Genossenschaft. „Sie erhalten einen gehobenen Standard“, sagte Vorstand Andreas Paul. Zu jeder Wohnung gehören ein Bad mit Duschen und Wanne, Hauswirtschaftsraum für die Waschmaschine und Gäste-WC. Die Wohnungen in den oberen Geschossen sind mit Balkonen ausgestattet, die im Erdgeschoss mit Terrassen. Geplant ist eine Tiefgarage mit sechs Stellplätzen. „Die Wohnungen sollen sich auch später noch gut vermieten lassen“, sagte Paul. „In zehn Jahren ist diese Ausstattung Standard.“ Mit acht Euro pro Quadratmeter Kaltmiete sind die Wohnungen nicht billig. Die GWG hat aber keine Probleme, sie zu vermieten. Es gebe mehr Interessenten als Wohnungen, sagte Paul. „Bisher hat noch keiner abgesagt“.

Mit Kosten von rund einer Million Euro ist das Wohnhaus die größte Investition der GWG in diesem Jahr. Ein Jahr Bauzeit hat die Genossenschaft eingeplant. Im Frühjahr kommenden Jahres sollend die Mieter in die Wohnungen einziehen. Auf dem Bauplatz Am Hange stand bis zum vorigem Jahr ein altes Wohnhaus der GWG, das nicht mehr vermietet war. Sanierung und Umbau des Hauses mit Wohnungsgrundrissen aus den 20er Jahren hätten sich nicht gelohnt.

