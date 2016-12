Erster Erfolg gegen zu viele Laster Die vielen Lastwagen sind ein Problem im Ortsteil. Doch jetzt haben die Anwohner die Stadt zum Handeln bewegt.

Gefährlich eng: Auf der Kötitzer Straße in Naundorf drängen sich die Lastwagen aneinander vorbei. Viele nutzen die Strecke durch den Ortsteil als Abkürzung. Die Anwohner beschweren sich seit Jahren über den Verkehr. Jetzt soll eine neue Beschilderung eine erste Entlastung bringen. © Norbert Millauer

Ein 40-Tonner schiebt sich durch die schmale Kurve in Höhe von Haus Nummer 67 auf der Kötitzer Straße. Es dröhnt. Der Laster hat ein polnisches Kennzeichen. Er ist noch zu hören, da biegt schon der nächste Lkw um die Ecke. Dieses Mal ein deutscher. Tempo 30, so wie es auf der Straße in Naundorf vorgeschrieben ist, fahren beide nicht.

Über den Lkw-Verkehr ärgern sich die Anwohner seit Jahren. Viele Fahrer nutzen die Strecke durch den Ortsteil als Abkürzung auf ihrem Weg zwischen Coswig und Radebeul. „An manchen Tagen ist der Verkehr ganz extrem“, bestätigen Bauarbeiter an der Kötitzer Straße. Dabei sei die schmale Straße überhaupt nicht für Lkws ausgelegt. Treffen sich zwei in einer Kurve, wird es eng. Besonders besorgt sind die Anwohner deshalb um die Kinder, die entlang der Kötitzer Straße zur Grundschule Naundorf laufen. „Die Straße ist sehr unübersichtlich“, sagt eine Mutter, die ihre Kinder von der Schule abholt. Nicht einmal Erwachsene könnten sehen, wenn ein Auto angefahren kommt. Geschweige denn Kinder.

Eine sehr gefährliche Stelle sei die Kreuzung zur Niederwarthaer Straße. „Viele Schüler kommen von dort aus der Siedlung gelaufen und müssen über die Straße“, sagt die Mutter. Schon seit Jahren kämpften die Eltern für eine Entschärfung der Verkehrssituation. Bisher ohne Erfolg.

Deswegen haben sie sich vor Kurzem mit einem Brief erneut an die Stadt gewandt. Auch Naundorfer Anwohner haben eine Petition an die Verwaltung geschickt. Zwei Forderungen daraus werden nun von der Stadt umgesetzt.

Als Erstes wird das 30er-Schild, das aus Richtung Coswig kommend vor der Einmündung zur Niederwarthaer Straße steht, weiter nach vorn in Richtung Bahnübergang versetzt. Das soll bewirken, dass Auto- und Lastwagenfahrer dann zeitiger vor der Kreuzung abbremsen. „Weil es sich um ein Standardschild handelt, können wir es schnell versetzen“, sagt Bürgermeister Winfried Lehmann.

Nicht ganz so kurzfristig lässt sich hingegen eine zweite Zusage der Stadt an die Anwohner umsetzen. Die Beschilderung am Kreisverkehr soll geändert werden. Und zwar so, dass der Schwerverkehr künftig gar nicht mehr durch die Kötitzer Straße rollt. Stattdessen sollen ortsunkundige Lastwagenfahrer, die in Richtung Coswig und ins Gewerbegebiet unterwegs sind, auf die Cossebauder und Meißner Straße geleitet werden.

Beim Schild am Kreisverkehr handelt es sich allerdings um Sonderbeschilderung, die beantragt werden muss. Bisher sei der Wegweiser noch nicht bei der Stadt eingetroffen, sagt Lehmann. „Ich hoffe, dass wir das Schild noch in diesem Jahr, spätestens aber Anfang 2017 aufstellen können“, so der Bürgermeister.

Einen Haken hat das Ganze aber, der auch in der Stadtverwaltung bekannt ist. In der Regel lassen sich Fernfahrer von einem Navigationsgerät leiten. Und die suchen nach der kürzesten Strecke, welche nach wie vor durch Naundorf führt. Deshalb donnern auch viele Lastwagen durch die Niederwarthaer Straße, die ebenfalls nicht für Schwerverkehr ausgelegt ist. Ein Anwohner erzählt, dass er jeden Morgen um 4 Uhr das Fenster schließen müsse, weil der Krach ihm den Schlaf raube. Außerdem ärgert den Mann, dass die Straße unter der Last der Schwertransporter leide. „Die Sanierung müssen dann wir Anwohner bezahlen“, sagt er.

Ein grundsätzliches Fahrverbot für Lkws über 7,5 Tonnen in Naundorf, wie es die Bewohner in ihrer Petition fordern, möchte die Stadt aber nicht umsetzen. Wirklich ruhiger wird es in dem Ortsteil deshalb sicher erst, wenn die Staatsstraße S84 ausgebaut ist. Womit nach derzeitigem Planungsstand frühestens 2020 zu rechnen ist. Es gäbe sogar Überlegungen, die Kötitzer Straße dann am Bahnübergang enden zu lassen, sodass es keinen Durchgangsverkehr in Naundorf mehr gibt, sagt Lehmann. „Aber das ist noch Zukunftsmusik.“

Für den Moment sei der Bürgermeister gerne bereit, sich mit den Anwohnern vor Ort zu treffen, um gemeinsam über Problemstellen und Verbesserungsvorschläge zu sprechen.

zur Startseite