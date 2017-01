Erster Einblick in die Seifersdorfer Ortschronik Das Buch soll rund 300 Seiten haben und im April erscheinen. Jetzt präsentieren die Autoren Teile ihrer Arbeit.

Das Schloss in Seifersdorf. Es wird in der Chronik garantiert eine wichtige Rolle spielen. © Thorsten Eckert

Vor knapp zwei Jahren setzten der Wachauer Bürgermeister Veit Künzelmann (CDU) und Regionalhistoriker Hans-Werner Gebauer ihre Unterschriften unter den Vertrag. Sein Inhalt: die Zusammenstellung einer umfassenden Chronik für Seifersdorf. Jetzt ist der Band fast fertig. „Wir sind bei der Endredaktion. Das heißt, die Beiträge werden noch einmal überarbeitet und die Angaben geprüft. Dann gehen sie in den Druck. Ich rechne damit, dass das im Februar und März sein wird“, sagte Hans-Werner Gebauer.

Voraussichtlich im April ist eine öffentliche Präsentation geplant. Nach seinen Angaben wird das Buch rund 300 Seiten haben. 20 Ortschronisten und andere Geschichtsinteressierte arbeiteten an dem Band mit. „Wir decken den gesamten Zeitraum der Ortsgeschichte ab, von den ersten Zeugnissen von Seifersdorf bis in die heutige Zeit.“ Das Buch ist in zwei Teile gegliedert. „Es wird eine reine Chronik geben mit kurzen Angaben zu wichtigen Ereignissen sowie einen Teil in der Art eines Heimatbuches“, sagt der Heimatforscher.

Darin geht es unter anderem um den historischen Alltag in Seifersdorf, um die Entwicklung der Schule, um die Feuerwehrgeschichte oder um die Nazi-Zeit. Der verheerende Brand von 1832 spielt ebenfalls eine Rolle. „Damals brannten 24 Wohnungen nebst Scheunen und Ställen. Es wird beispielsweise die Liste der geschädigten Seifersdorfer zu lesen sein. Ein gewisser Gebauer ist auch darunter, das war einer meiner Vorfahren“, sagt der Historiker.

Einen ersten Einblick in die Arbeit gibt es am Sonntag. Dann laden die Mitglieder der Chronikgruppe in das Schloss Seifersdorf ein. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr. Zeitgleich ist auch die Kaffeestube geöffnet. Regionalhistoriker Hans-Werner Gebauer wird einen Vortrag über die Geschichte der Landwirtschaft in Seifersdorf halten. Außerdem sind historische Bilder zu sehen.

Ursprünglich war eine Fertigstellung der Chronik für Herbst 2016 geplant. Die umfangreichen Recherchen verzögerten jedoch die Herausgabe des Bandes. (SZ)

zur Startseite