Erster Ehrenamtspreis Die Rammenauer Bürgermeisterin Hiltrud Snelinski übergibt die Auszeichungen am kommenden Sonnabend.

Die Rammenauer Bürgermeisterin Hiltrud Snelinski verleiht am Sonnabend Preise. © Steffen Unger

Überraschte Gesichter wird es auf dem Neujahrsempfang der Gemeinde Rammenau am kommenden Sonnabend geben. Bürgermeisterin Hiltrud Snelinski wird erstmals einen Ehrenamtspreis an einen Rammenauer vergeben, der sich in außergewöhnlich hohem Maße ehrenamtlich fürs Dorf engagiert hat. Sechs Kandidaten standen für die Verleihung zur Auswahl, nominiert von Bürgern und Vereinen. Die Wahl wäre nicht leicht gefallen, wie Hiltrud Snelinski auf Anfrage sagte. Zu verschenken hat sie eine Urkunde und ein typisches Rammenauer Präsent. Zum traditionellen Neujahrsempfang im Erbgericht erwartet die Gemeindechefin gut 100 geladene Gäste, darunter Gemeinderäte, Vertreter aus der lokalen Wirtschaft und dem Handwerk, Vereinschefs und Ehrenamtliche. Hiltrud Snelinski wird zurückblicken auf das Erreichte 2016 und Ausblicke geben auf die Ziele im neuen Jahr. Auch in Burkau werden zum Jahresbeginn zwei Ehrenamtliche geehrt. Bürgermeister Sebastian Hein wird auf dem Neujahrsempfang am 13. Januar Pokale und Urkunde verleihen. (cm)

zur Startseite