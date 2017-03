Erster Blick ins neue Therapiezentrum Der ASB Neustadt eröffnet an der Berthelsdorfer Straße einen Neubau. Ein Bereich ist den Mitarbeitern vorbehalten.

ASB-Geschäftsführer Alexander Penther ist stolz auf das neue Therapiezentrum, das an der Berthelsdorfer Straße in Neustadt entstanden ist. Am 8. April können Neugierige zum Tag der offenen Tür selbst einen Blick in den Komplex werfen.

Bunte Farben und beruhigende Bilder: So sehen die Physiotherapieräume aus.

In der Infrarotsauna können Mitarbeiter des ASB Neustadt entspannen.

Von außen sieht es noch nach Baustelle aus, doch innen ist schon fast alles fertig: In dem neuen Therapiezentrum, das der ASB Neustadt an der Berthelsdorfer Straße baut, werden Logopäden, Ergo- und Physiotherapeuten Tür an Tür arbeiten. In den oberen Etagen sind acht barrierefreie Wohnungen entstanden, die teilweise schon bezogen sind. Wie der Komplex von innen aussieht, das können sich Neugierige am 8. April bei einem Tag der offenen Tür ansehen. Die SZ durfte vorab einen exklusiven Blick in den Neubau werfen.

Ergo-, Logo- und Physiotherapie starten mit Behandlungen

Ab dem 10. April werden die Ergo-, Logo- und Physiotherapeuten mit den Behandlungen beginnen. Auf fast 600 Quadratmetern verteilen sich ihre Räume im Erdgeschoss. Den meisten Platz bekommt die Physiotherapie mit fünf Behandlungsräumen. Die ersten Liegen sind schon montiert. Die restlichen Möbel werden in der kommenden Woche aufgestellt, kündigt ASB-Geschäftsführer Alexander Penther an. Insgesamt fünf neue Mitarbeiter hat er eingestellt. Im Bereich Logopädie gibt es noch eine freie Stelle. Bis zum Jahresende soll der Personalstamm weiter wachsen. Bis zu zehn Therapeuten sollen sich dann um die Patienten kümmern.

Sie werden nicht nur in kleinen Behandlungszimmern arbeiten. In dem Komplex gibt es einen etwa 100 Quadratmeter großen Sport- und Bewegungsraum, der durch eine Falttür teilbar ist. Er kann von Physio- und Ergotherapeuten gleichermaßen genutzt werden. Nebenan gibt es zudem einen Kreativraum für die Ergotherapie. Hier wird eine Keramikwerkstatt eingerichtet, in der bis zu zwölf Personen gleichzeitig arbeiten können. Im Keller steht der dazugehörige Brennofen. „Auch Seniorengruppen oder die Bewohner der Tagespflege können dieses Kreativangebot nutzen“, kündigt Alexander Penther an.

Beheizt wird der Komplex durch Erdwärme. Bauleute haben dafür fünf Kanäle für Sonden gebohrt, die rund 100 Meter tief in die Erde reichen. Über eine zentrale Lüftungsanlage wird die warme Luft von dort in den Räumen verteilt. In der wärmeren Jahreszeit sorgt dieses Lüftungssystem wiederum für kühlere Temperaturen.

ASB-Mitarbeiter tanken in eigener Wellness-Oase neue Kraft

Ein abgetrennter Bereich im Erdgeschoss ist allein den Mitarbeitern des ASB Neustadt vorbehalten. Altenpfleger, Erzieher oder Rettungssanitäter – jeder Angestellte kann die Räumlichkeiten nutzen. Eine finnische Sauna und vier Infrarotplätze gibt es in der kleinen Wellnessoase. Wer geschwitzt hat, kann sich in einem Ruheraum ausruhen und Kraft tanken. Genau darum geht es. „Wir wollen damit in die Gesundheitsvorsorge unserer Mitarbeiter investieren“, macht Penther deutlich. Denn viele Angestellte, vor allem im Bereich Pflege, hätten keinen rückenfreundlichen Arbeitsalltag.

Barrierefreie Wohnungen schon fast alle vermietet

Über den Therapieräumen sind auf zwei weiteren Etagen insgesamt acht Zweiraum-Wohnungen entstanden. An der Südseite bekommen sie noch Balkone angebaut. Die Größen der Wohnungen variieren zwischen 33 und 67 Quadratmetern.

Eines haben sie alle gemeinsam – Barrierefreiheit. Das mache sie vordergründig für ältere Menschen interessant. Sieben Wohnungen sind bereits vermietet, eine ist noch frei. Barrierefrei ist übrigens das gesamte Haus. Die Türen sind breit genug für Rollatoren oder Rollstühle. Es gibt zudem einen Fahrstuhl.

Zusätzliche Parkplätze sollen Stellplatznot entschärfen

Im Moment wird noch im Außenbereich gebaggert. Hier entsteht bis Ende April ein Parkplatz mit mehr als 20 Stellplätzen. Rund 750 Quadratmeter groß ist das Areal, mit dem auch die akute Parkplatznot an der Berthelsdorfer Straße entschärft werden soll.

Tag der offenen Tür am 8. April, 9 bis 12 Uhr, im ASB-Therapiezentrum, Berthelsdorfer Straße in Neustadt. Besucher können sich alle Praxisräume ansehen, mit Therapeuten ins Gespräch kommen und sich erste Behandlungsgutscheine sichern.

