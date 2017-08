Erster Blick ins neue Großschweidnitzer Klinik-Haus Im Krankenhaus-Komplex entsteht ein Riesen-Gebäude. Warum Patienten hier künftig Orange sehen.

Überall Kabel. Sie hängen zusammengerollt von den Decken oder lugen aus den Wänden. Auf dem Beton haben Arbeiter mit Bleistift Notizen hinterlassen oder kleine Zeichnungen, fast wie Geheimschrift. Wie viele Kilometer an Kabeln hier verlegt sind, kann Dieter Krumbholz zwar nicht sagen. Ansonsten weiß er als Baukoordinator aber genau, was wo entsteht in dem neuen Gebäude des Sächsischen Krankenhauses Großschweidnitz. Die Hülle steht, jetzt geht es an den Innenausbau. Ein erster Blick hinein:

Für welche Patienten entsteht das neue Gebäude?

Mit rund 3 500 Quadratmetern auf drei Etagen wird das neue Gebäude das größte des Großschweidnitzer Krankenhauses sein. Unten, im Erdgeschoss, entsteht eine Tagesklinik. Oben, in der zweiten Etage, werden Erwachsene mit Suchterkrankungen behandelt. Und in der Mitte, im ersten Obergeschoss, entsteht ein gerontopsychiatrisches Zentrum. Hier werden also ältere Menschen behandelt, die an psychischen Störungen leiden. Oft handelt es sich dabei um Demenz, erklärt Verwaltungsleiterin Ute Gawollek. „Ziel der Behandlung ist es meistens, die Menschen so weit zu mobilisieren, dass sie in ihrem häuslichen Umfeld zurechtkommen.“ Körperlich wie psychisch. Je nachdem, was dafür nötig ist, werden ganz unterschiedliche Therapien angeboten. „In der Ergotherapie geht es zum Beispiel häufig um haushaltspraktische Übungen“, erklärt Ute Gawollek. Neu ist die Gerontopsychiatrie nicht in Großschweidnitz. Nur war der Bereich bis jetzt in einem Flachbau, bestehend aus mehreren Containern, untergebracht. „Eigentlich sollte das maximal eine Lösung für zehn Jahre sein“, erzählt Dieter Krumbholz. Bald haben sie wirklich ausgedient.

Wie wird das neue Gebäude

gestaltet sein?

Wie das Haus äußerlich gestaltet ist, lässt sich schon gut erkennen. Es soll sich einfügen in die historischen Gebäude des Krankenhauskomplexes. Deshalb hat das neue Haus ebenfalls eine Klinker-Fassade bekommen. Die Steine haben aber nicht den gelblichen Ton wie die anderen Gebäude. Sie sind heller, mehr beige als gelb. „Das ist mit dem Denkmalschutz so abgestimmt worden“, erklärt Dieter Krumbholz. Andererseits gibt es auch moderne Elemente, klare Linien. Rundbogenfenster, wie einige der historischen Gebäude, hat das neue zum Beispiel nicht.

Kommt man durch den Haupteingang in das Gebäude, wird linker Hand die Tagesklinik sein. Rechts im Erdgeschoss entsteht ein Bereich für Technik und Personal-Umkleiden. Auf der Haupttreppe geht es nach oben in den ersten Stock. Linker Hand wird in Zukunft die Aufnahmestation für Akutfälle der Gerontopsychiatrie sein, rechter Hand die Station für die weiterführende Behandlung. Hinauf ins oberste Stockwerk: Die Aufteilung ist hier dieselbe. Links die Akut-Station für Suchterkrankungen, rechts die Folgestation.

Wie ist der Stand

der Bauarbeiten?

Die ersten Pläne für das neue Gebäude gibt es bereits seit zehn Jahren, erzählt Dieter Krumbholz. 2015 begann der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement – zuständig für die Gebäude des Sächsischen Krankenhauses Großschweidnitz – sie in die Tat umzusetzen. Zwei kleinere Gebäude an der Stelle des jetzigen Neubaus wurden abgerissen, die Arbeiten an Tiefbau und Rohbau begannen. „Jetzt sind wir mit dem Innenausbau beschäftigt“, erzählt Krumbholz und führt uns einen der Flure im künftigen Zentrum für Gerontopsychiatrie entlang. Die Rahmen für die elektrische Glas-Doppeltür am Eingang hängen bereits in den Angeln. Es ist laut, die Arbeiten laufen im vollen Gang. Die Betonböden werden gerade vorbereitet für die Fußbodenleger. „Das hier wird der Besucherraum“, erklärt Krumbholz. Weiter geht es, vorbei am Raum für die Ergotherapie und dem für Gruppentherapien. Im Speiseraum liegen die ersten Laminatteile für den Fußboden – in sattem Orange. Die Farbe soll insgesamt in den beiden Gerontologie-Stationen dominieren. „Die Patienten sollen über die Farben sofort wissen, wo sie sind“, erklärt Ute Gawollek. Das ist ohnehin ein wichtiger Punkt, gerade bei Demenz-Patienten: Übersichtlichkeit. Für die zwei Stationen für Sucht-Patienten darüber ist im Farbkonzept Grün vorgesehen. „Das hier wird das Stationsbad“, erklärt Dieter Krumbholz und deutet in einen großen Raum mit anthrazitfarbenen Fliesen. Auch jedes Patientenzimmer wird einen Sanitärbereich haben. Und auch hier ist schon gefliest, zum Teil sind die Bäder auch bereits eingerichtet, alles behindertengerecht.

Was muss noch

gemacht werden?

Unter anderem ist ein Teil des Trockenbaus noch zu erledigen: Die Rohre und Kabel müssen noch hinter Decken verschwinden. Bald beginnen die Fußbodenleger mit ihrer Arbeit. Malerarbeiten, Installation der Beleuchtung, Einbau der Möbel, das muss noch gemacht werden. Die Patientenzimmer bekommen ein oder maximal zwei Betten. Mehrbettzimmer wird es nicht geben. Viel zu tun ist noch bei der Außengestaltung. Eine einzelne Tischtennisplatte steht bereits. Hier soll sich noch manches ändern – mit einer Terasse und mit einem Außenbereich mit Sitzgelegenheiten. „Die Grünbepflanzung können wir erst im Herbst machen“, sagt Krumbholz. Insgesamt kostet das neue Gebäude rund 23,5 Millionen Euro.

Ziel war, die Arbeiten bis Ende des Jahres abschließen zu können. Das wird nicht ganz zu schaffen sein, sagt Ute Gawollek. „Die Übergabe des Gebäudes an das Krankenhaus wird im Februar sein.“ Zwar gibt es die Pläne für das Gebäude schon lange, der eigentliche Bau sei aber sportlich geplant gewesen. „Deshalb bin ich auch über die acht Wochen mehr nicht überrascht.“

