Erster Arbeitstag nach Kur Die fußlahmen Figuren der Altenberger Pyramide sind wieder unterwegs. Diesmal aber auf ihrem angestammten Platz.

Osterzgebirge. Pünktlich zum Weihnachtsmarkt an diesem Wochenende in Altenberg ist die Pyramide vorm Bahnhof komplett. Am Donnerstag half Enrico Petzold vom Bauhof Jesus, Maria und Josef sowie den Heiligen Drei Königen nach ihrer Fußbehandlung wieder auf ihren angestammten Platz auf der zweiten Etage. Als die Pyramide sich am 1. Advent das erste mal drehte, waren die Männlein schon auf dem Weg zum Spezialisten. Fußfäule hatte den Figuren zugesetzt. Sie erhielten in ihrem Kur-Domizil neben einer ordentlichen Pediküre auch ein Facelifting. Bis Mittwoch befanden sie sich noch in Quarantäne im Tourist-Info-Büro, ehe sie ab 8. Dezember wieder eine gute Figur abgeben werden. (SZ/ks)

