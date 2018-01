Erster Ansturm auf die Königsbrücker Kamelien Am Sonntag wurde am Schloss in die Blütensaison gestartet. Sie ist und bleibt ein Magnet.

So schön kann nur eine Kamelienblüte sein. Am Schloss in Königsbrück hat am Sonntag die Blütensaison begonnen.

Schon am ersten Tag kamen zahlreiche Besucher ins Kamelienhaus. Es lädt immer Sonntag ein.

Königsbrück. Am Sonntag öffnete das Kamelienhaus im Königsbrücker Schlossgelände zum 19. Mal seine Pforten. Die Kameliendamen Caprice und Linda erklärten vor laufender Kamera die Blütensaison 2018 für eröffnet. Momentan stehen die drei ältesten Kamelien mit ihrem beeindruckenden Kontrast von schneeweiß auf dunkelblutrot in voller Blüte. Fortan können Besucher jeden Sonntag und Reisegruppen nach Voranmeldung die Kamelien besichtigen und dabei selbst verfolgen, wie in den nächsten Wochen die mittleren und die jungen Pflanzen sich mit ihren Blüten einbringen. Ab etwa März dürfte dann mit einem einzigartigen Blütenmeer zu rechnen sein.

Die Erweiterungen mit den Duftkamelien gelang ebenfalls: Die „Minato no akebono“ verzauberte bereits im vorigen Jahr mit der Zartheit ihrer Blüten und ihres Duftes die Besucher, die neue „Quintessence“ wird in den nächsten Jahren als hängende, duftende Kamelienampel gezogen und die aus Italien kommende „High fragrance“ ergänzt als Großpflanze die Serie. Aus Italien (Lago de Maggiore) wurden übrigens neben Duftkamelien auch sehr ansprechende Jungpflanzen probeweise mit importiert, sicher sind die ganz schnell vergriffen.

Was so erfolgreich im vorigen Jahr gelaufen ist, soll auch in diesem Jahr wiederholt werden: der Märchenrundgang am Schloss mit dem Empfang durch Schneeweißchen und Rosenrot. Sie freuen sich schon auf die Kinder der Kitas von Königsbrück, Laußnitz und Neukirch sowie des Hortes der Grundschule. Aber auch die ältesten Bürger im Seniorenheim sollen von den Kameliendamen besucht werden.

Der Modellbau des Heimatvereins wird parallel das Sozialprojekt „Kunstwerke entlang der via regia“ präsentieren. In einem Rundgang kann man sich die filigran erstellten, historischen Bauwerke vorführen sowie die Bedeutung der Via Regia bzw. des Jakobsweges erläutern lassen.

