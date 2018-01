Tischtennis – 2. Bezirksliga Ersten Härtetest bestanden Tabellenführer Döbelner SV gewinnt Spitzenspiel beim Tabellenzweiten knapp mit 9:7.

© Symbolbild/Uwe Soeder

Es war der erste Härtetest für das Team des Döbelner SV im neuen Jahr. Nach dem recht klaren Erfolg beim Wiedereinstieg nach der Winterpause gegen die SG Dresdner Bank, stand gleich das Gipfeltreffen beim SV Dresden-Mitte IV auf dem Programm. Und das machte seinem Namen alle Ehre. Am Ende gewannen die Döbelner mit 9:7, wodurch sie einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft machten.

Das, was sich zur Winterpause andeutete, wird immer mehr zur Gewissheit: Das Meisterschaftsrennen wird ein Alleingang der Döbelner und des TTC Elbe Dresden IV. Doch diese sind dem Spitzenreiter wieder ganz dicht auf den Fersen, nachdem sie sich an den ersten beiden Spieltagen der Rückrunde zumindest im Spieleverhältnis wieder an den Döbelnern vorbeischoben. Um so wichtiger ist es, dass sich die Mittelsachsen in keiner Partie einen Ausrutscher erlauben. Gegen den SV Dresden-Mitte IV wurde es aber schon einmal mächtig eng.

Zu Beginn sah es aber überhaupt nicht danach aus, als müssten sich die Gäste um einen Erfolg Gedanken machen. Sie gewannen alle drei Doppel und auch die ersten beiden Einzel und führten recht schnell mit 5:0. Selbst die beiden anschließenden Niederlagen von Michael Heinich und Jens Krause – Letzterer verlor in der Verlängerung des fünften Satzes mit 11:13 – setzten den Tabellenführer nicht unter Druck. Denn Richard Rösler, Günter Scholz und Torsten Dathe sorgten im weiteren Verlauf der Partie für einen komfortablen 8:3-Zwischenstand. Ein einziger Zähler fehlte den Gästen damit noch zum Sieg. Doch der ließ lange auf sich warten. Auch weil die Döbelner in den nachfolgenden fünf Einzeln mit unheimlich viel Pech zu kämpfen hatten. Nach der klaren Führung verloren Matthias Stengel, Jens Krause und Michael Heinich allesamt ihre Spiele in der Verlängerung des fünften Satzes mit zweimal 10:12 beziehungsweise 13:15. Auch Richard Rösler musste sich im letzten Einzel mit 2:3 geschlagen geben, so dass den Gastgebern vor dem Abschlussdoppel der Anschluss gelang. Doch diese entscheidende Partie gewann die Paarung Torsten Dathe/Jens Krause relativ unspektakulär mit 3:1. (DA/jsc)

