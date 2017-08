Erste Zeugen zum Festzelt-Vorfall Die Ermittler sind dabei, mögliche Straftaten auzuklären, zu denen es während der 800-Jahrfeier am Wochenende in Gröditz kam.

Für die Schlägerei bei der 800-Jahrfeier am Freitagabend haben sich laut Polizei erste Zeugen gemeldet. Offen sei, inwiefern die Aussagen den Ermittlern helfen werden, mögliche Straftaten aufzuklären.

Nach früheren Angaben der Polizei hatte es am Freitag gegen 23.30 Uhr am Festzelt auf dem Markt eine Auseinandersetzung zwischen fünf Asylbewerbern und etwa 15 Deutschen gegeben. Polizisten konnten die Gruppen nur unter Einsatz von Pfefferspray und Schlagstöcken trennen; auch der Sicherheitsdienst half. Ein 33-jähriger alkoholisierter Libyer kam in Gewahrsam. Vor der Schlägerei waren die fünf Asylbewerber aus dem Festzelt geflogen: Es hatte Hinweise gegeben, dass sie Frauen belästigt hatten. Nach dem Vorfall habe die Polizei zusätzliche Kräfte des Riesaer Reviers nach Gröditz angefordert. Wie viele, wollte ein Sprecher nicht sagen. Ansonsten seien bei der 800-Jahrfeier drei bis vier Polizisten eingesetzt gewesen, tagsüber zudem zwei Mitglieder der Sicherheitswacht. (SZ/ewe)

