Erste Wohnungen im Speisehaus vermietet Zehn Wohnungen stehen im ehemaligen Speisehaus des VEB Strömungsmaschinen auf dem Sonnenstein zur Auswahl. Die ersten sind jetzt vermietet.

Im einstigen Speisehaus der ehemaligen Strömungsmaschinen Pirna sind die ersten Wohnungen nach dem Umbau vermietet worden. © Daniel Förster

Die Firma Loft Projekt Pirna GmbH hat im ehemaligen Speisehaus des VEB Strömungsmaschinen auf dem Sonnenstein die ersten Wohnungen vermietet. Das Unternehmen hatte in den vergangenen fünf Jahren in der einstigen Großkantine 15 Wohnungen mit Flächen zwischen 130 und 223 Quadratmetern einbauen lassen. Fünf dieser Quartiere wurden als Eigentumswohnungen verkauft, zehn gingen in die Vermietung. Davon habe man inzwischen drei Wohnungen vermietet, sieben seien noch zu haben, sagt Stephanie Dunger, Assistentin der Geschäftsleitung. Die Kaltmiete beginnt bei acht Euro je Quadratmeter. Die Nebenkosten liegen bei 2,25 Euro je Quadratmeter. Der Umbau und die Sanierung des Hauses waren im Frühjahr 2016 abgeschlossen worden. In dem ehemaligen Speisehaus wurden früher bis zu 3 000 Werktätige täglich bekocht und verköstigt. (SZ/mö)

