Erste Wohnungen im Oktober bezugsfertig An der Äußeren Bautzner Straße 29 und 31 in Löbau hat der Innenausbau begonnen. Es gibt bereits Mietinteressenten.

Die Äußere Bautzner Straße 29-31 strahlt seit April mit einer neuen Fassade. © SZ-Archiv/Rafael Sampedro

Löbau. Im Oktober sollen die ersten Wohnungen in den Wohnhäusern an der Äußeren Bautzner Straße, die derzeit von der Wohnungsverwaltung und Bau GmbH Löbau (Wobau) saniert werden, bezugsfertig sein. Das sagte jetzt Wobau-Geschäftsführer Ullrich Wustmann der SZ. Die Altbauhäuser werden derzeit saniert. Die Außenfassade ist schon sichtbar fertig, die Häuser haben einen frischen, gelben Anstrich bekommen. Jetzt hat der Innenausbau in den Gebäuden mit den Hausnummern 29 und 31 begonnen, berichtet Wustmann. Elektiker, Trockenbauer und Sanitärinstallateure sind am Werk.

Wie Ullrich Wustmann berichtet, gibt es bereits jetzt vor der Fertigstellung Anfragen von Mietinteressenten für die Wohnungen. Das wundert ihn nicht. „Das ist eine schöne Wohnlage, sehr zentral“, sagt der Wobau-Geschäftsführer. Es gebe einen schönen Innenhof mit großen Bäumen. Auch die Straße vor dem Haus sei kein Problem. Aufgrund der gut isolierenden Fenster, die heutzutage eingebaut werden, höre man innen nichts vom Verkehr.

Die Sanierung an der Äußeren Bautzner geht derweil weiter. Auch die beiden benachbarten Häuser mit den Hausnummern 25 und 27 lässt der Großvermieter Wobau sanieren. 40 sanierten Wohnungen sollen so in diesem Jahr an der Äußeren Bautzner entstehen. (SZ/rok)

zur Startseite