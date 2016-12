Erste Wohnung in Großenhain Die Wohnungsgesellschaft wirbt um junge Leute, die in Dresden studieren und arbeiten.

Raus aus dem Wohnheim. Schluss mit dem Fahren. So wirbt die städtische Wohnungsgesellschaft jetzt unter jungen Leuten für neue Mieter. Dafür hat sie eigens ein Komplettpaket gepackt. Eine bezugsfertig sanierte Einraumwohnung kostet für Berufsschüler und Studenten 180 Euro im Monat Gesamtmiete. Darin enthalten ist auch die Erstattung von 30 Euro im Monat für ein Jahr bei Anschluss eines beliebigen TV- bzw. Internettarifs der Firma Primacom.

Mit der Aktion geht der Vermieter auf junge Leute zu, die sich bislang vielleicht noch gar keine Gedanken darüber gemacht haben, dass es viel günstiger ist, in Großenhain zu wohnen, statt in Dresden, so Geschäftsführer Dr. Jürgen Reimitz. Großenhain ist annähernd im S-Bahn-Takt an die Landeshauptstadt angebunden. Ungünstiger als in andere Randregion von Dresden sind die Zugverbindungen am Abend. Die Stadt ist daher in Gesprächen mit dem Verkehrsverbund Oberelbe, um hier bessere Taktzeiten zu erreichen. Großenhain wird sich auf der Haus-Messe in Dresden 2017 auch erstmals als Wohnstadt präsentieren.

Anfragen: Telefon 03522 51 26-10 oder -14

