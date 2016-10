Erste Wachpolizisten im Einsatz Im Revierbereich Bautzen sollen die neuen Leute zur Bewachung von Asylbewerberunterkünften eingesetzt werden.

Bei ihrer Ausbildung lernen Wachpolizisten auch, wie man Verdächtige festnimmt. © Thomas Lehmann

Die ersten sieben Wachpolizisten haben jetzt in der Polizeidirektion Görlitz ihren Dienst aufgenommen. Sie werden im Revierbereich Bautzen vor allem zur Bewachung von Asylbewerberunterkünften eingesetzt. Wie die Pressestelle der Polizei mitteilt, ist die Maßnahme Teil der Sicherheitskooperation, auf die sich Polizei und Stadt Bautzen nach den Vorfällen auf dem Kornmarkt verständigt hatten.

„Die sechs Männer und eine Frau wurden in einer dreimonatigen Ausbildung gut auf ihre Aufgaben vorbereitet“, sagt der leitende Kriminaldirektor Klaus Mehlberg. „Sie wurden auch auf persönlichen Wunsch hin in die Oberlausitz umgesetzt.“ Die Polizeidirektion Görlitz erwartet für Anfang 2017 weitere Wachpolizisten. Eingesetzt werden sollen vor allem Menschen, die bereits in den Kreisen Bautzen und Görlitz beheimatet sind oder hier sesshaft werden wollen. Die Wachpolizisten werden im Fortbildungszentrum der Hochschule der sächsischen Polizei in Bautzen ausgebildet. Weitere Bewerber sind willkommen. (szo)

Bewerbungen: auswahlteam@polizei.sachsen.de

zur Startseite