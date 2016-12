Erste Vereine sind nominiert Knapp 20 000 Euro Preisgeld vergibt die Sparkasse an engagierte Ehrenamtliche. Noch kann man sich bewerben.

Die Ostsächsische Sparkasse vergibt wieder Preisgelder an engagierte Ehrenamtliche. © Robert Michael

Eine Woche nach dem Start der Aktion sind bereits 60 Vereine für die Auszeichnung „Verein des Jahres 2016“ vorgeschlagen. Das teilte Andreas Rieger, Sprecher der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, mit, die den Preis zusammen mit der Sächsischen Zeitung als Medienpartner auslobt. In diesem Jahr werden bereits zum 16. Mal besonders engagierte Ehrenamtliche gesucht. Vergeben wird die Auszeichnung traditionell in diesen drei Kategorien: Kultur, Sport und Soziales. Den Gewinnern winken in jeder Kategorie 3 000 Euro. Die Zweit- und Drittplatzierten erhalten 2 000 bzw. 1 000 Euro. Es gibt aber auch einen Publikumspreis, der mit 1 500 Euro dotiert ist. Ausgezeichnet werden die Preisträger im April 2017.

Platzierungen bis zuletzt geheim

Jeder Verein, der in Dresden, im Bereich Hoyerswerda, Radeberg und Kamenz oder im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge seinen Sitz hat, kann ab sofort vorgeschlagen werden. Wer einen Verein nominieren möchte, geht einfach im Internet auf die Homepage www.vereindesjahres.de und gibt die Kontaktdaten des Vereins ein. Dazu muss man nicht einmal dem favorisierten Verein angehören.

Eine Nominierung ist bis einschließlich 31. Dezember möglich. Ende Januar wird eine Jury aus Vertretern von Sparkasse und SZ über die Vergabe von drei Plätzen je Kategorie entscheiden. Die Namen aller Preisträger werden nach der Sitzung bekannt gegeben, nicht jedoch die Platzierungen. Die bleiben bis zur Auszeichnungsveranstaltung geheim.

Im Februar findet das Publikumsvoting statt. Wer die meisten Stimmen sammelt, bekommt die 1 500 Euro Preisgeld zusätzlich. Am 6. April werden die Preisträger bei einem festlichen Abendessen von der Sparkasse in Dresden ausgezeichnet. (SZ)

Infos im Internet

zur Startseite