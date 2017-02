Erste Transportwagen auf der Schiene Der Nieskyer Waggonbau hat an den Kunden Nacco vertragsgemäß geliefert. Der Auftrag ist millionenschwer.

Blick in die Produktionshalle vom Waggonbau Niesky. © Wolfgang Wittchen

Deutschland, Frankreich, Österreich: Die in Niesky entwickelten und gefertigten Doppelstockautotransportwagen kommen rum in Europa. Für den französischen Wagenvermieter Nacco baut der Waggonbau Niesky insgesamt 110 Waggons. Die ersten 20 aus diesem Auftrag wurden bereits im Dezember 2016 von dem Kunden Nacco abgenommen. Darüber informiert das Nieskyer Unternehmen am Montag in einer Pressemitteilung. Von dem österreichischen Kunden Hödlmayer werden die Doppelstock-Autotransporter eingesetzt.

„Der Auftrag für Nacco hat ein Volumen von etwa 15 Millionen Euro“, sagt Prokurist und Personalchef Peter Schulze von der Waggonbau Niesky GmbH der SZ auf Nachfrage. Die Produktion dieser speziellen Güterwaggons läuft auf Hochtouren. Bis Mitte diesen Jahres sollen alle 110 bestellten Waggons ausgeliefert werden.

Nicht nur gefertigt, auch entwickelt wurden diese Waggons in Niesky. Sie seien eine Weiterentwicklung eines erfolgreichen Wagentyps mit der Bezeichnung Laaers, so das Unternehmen. Im vergangenen Jahr sei der modifizierte Waggon zertifiziert und zugelassen worden. „Diese Fahrzeuge zeichnen sich durch einen zusätzlichen Seitenschutz auf der unteren Ladeebene gegen Vandalismus aus, haben eine hohe Ladekapazität, sind einfach und flexibel in der Bedienung sowie wartungsarm, teilt die Waggonbau Niesky GmbH mit.

Auf dem Werksgelände im Nieskyer Norden sind schon viele Autotransporter entstanden, die speziell auf die Kundenwünsche eingehend entwickelt wurden und die beispielsweise durch den Gotthardtunnel Autos huckepack transportieren.

Seit dem vergangenen Jahr läuft in den Hallen die Fertigung des größten Einzelauftrages in der 180-jährigen Firmengeschichte. 120 Millionen Euro bringt der Auftrag für die französische Group Eurotunnel S.A. 315 Spezialwaggons werden künftig Lkw durch den 50 Kilometer langen Tunnel unterm Ärmelkanal transportieren. Für diesen Großauftrag werde in rollender Woche gearbeitet, sagt Waggonbau-Prokurist Peter Schulze.

