Erste Tafel-Ausgabe in neuen Räumen Am Donnerstag werden in Heidenau zwischen 11 und 15 Uhr erstmals Lebensmittel an Bedürftige ausgegeben. Bei Bedarf auch länger.

© Andreas Weihs

Zwei Frauen suchten schon am Montag die neue Tafel-Ausgabe auf der Ernst-Thälmann-Straße 14. Hier werden am Donnerstag zwischen 11 und 15 Uhr – bei Bedarf auch länger – erstmals Lebensmittel an Bedürftige ausgegeben.

Das bisherige Domizil auf der Güterbahnhofstraße war vom privaten Vermieter schon vor Längerem gekündigt worden. Dort fand in den vergangenen Wochen schon donnerstags die Ausgabe statt. Das war die erste Änderung, die die Pirnaer Tafel nach der kurzfristigen Übernahme der Verantwortung wieder in ihre Hände, veranlasste. Zuvor wurde dienstags und freitags, jeweils zwei Stunden, verteilt. Auch das Kleiderstübchen zieht mit um. Die neuen, bisher leer stehenden Geschäftsräume für beide sozialen Angebote werden jetzt eingeräumt, sagt Edith König von der Pirnaer Tafel. Bereits am Freitag wurde auf der Güterbahnhofstraße ausgeräumt. Am Montag laden Tafel und Kleiderstübchen am neuen Standort ab 10 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. In Pirna findet dann am 6. September der traditionelle Tafel-Tag statt, bei dem auf dem Markt alle an einer großen Tafel Platz nehmen. Inwiefern so etwas künftig auch in Heidenau stattfindet, wird noch geprüft. (SZ/sab)

