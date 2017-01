Erste Straßen wegen Schnee und Eis dicht Der anhaltende Schnee und die Temperaturen machen es auch dem Winterdienst schwer. Jetzt kommt es zu den ersten Sperrungen.

Sächsische Schweiz.. Schneeverwehungen und Blitzeis haben am Dienstag im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge zu Straßensperrungen geführt. Zwar ist der Winterdienst mit insgesamt 38 Fahrzeugen im Einsatz. Das sei so viel, wie noch nie, sagte Peter Guderle, Leiter der Straßenmeistereien im Landratsamt. Dennoch habe man auf der Straße Stolpen - Lauterbach „den Kampf verloren“. Wie lange dieser Abschnitt gesperrt bleibt, war zunächst unklar. Eine zweite Sperrung gibt es zwischen Rosenthal und der Schweizermühle in der Sächsischen Schweiz.

Auf vier weiteren Strecken war der Winterdienst am Dienstag pausenlos im Einsatz, um eine Sperrung zu vermeiden. Dabei geht es im Osterzgebirge um den Autobahnzubringer Lauenstein/Breitenau, sowie um die Straßen zwischen Ehrenberg und Neustadt, Heeselicht und Stürza sowie durch Rückersdorf.

Nach Guderles Worten war die Situation in den verschiedenen Teilen des Landkreises unterschiedlich. Während im Bereich Freital flächendeckend gefrierender Regen für schwierige Straßenverhältnisse sorgte, bereiteten im Einzugsgebiet der Straßenmeistereien Altenberg und Langburkersdorf Schneeverwehungen massive Probleme.

Durch den Wintereinbruch kam es im Landkreis zu einigen Unfälle. „Die Zahlen halten sich aber trotz der Wetterwidrigkeiten noch in Grenzen“, sagte Polizeisprecherin Ilka Rosenkranz. Bis Mittwochmittag gab es im Bereich Pirna drei Unfälle mit einer Verletzten in Struppen/Ebenheit. Im Bereich Sebnitz ereigneten sich vier Unfälle ohne Verletzte. Im Ex-Weißeritzkreis wurden vier Unfälle gezählt. So landete in Grumbach ein Lkw im Straßengraben, während in Schmiedeberg ein Winterdienstfahrzeug mit einem Peugeot zusammenstieß.

Der Winterdienst des Landkreises verfügt derzeit noch über Streusalzvorräte, die für etwa drei Wochen reichen. Straßenmeistereichef Guderle sagte, dass darüber hinaus noch eine größere Menge bestellt wurde, die den Winterdienst ebenfalls mehrere Wochen lang absichern würde. (SZ/dsz)

zur Startseite