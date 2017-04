Erste Störche turteln schon In Rennersdorf-Neudörfel ist nach dem Männchen nun auch die Störchin auf dem Nest gelandet. Gibt es bald Nachwuchs?

Die Störche in Rennersdorf-Neudörfel haben sich wieder auf ihrem Horst - hier ein Symbolfoto - eingefunden. © dpa

Erst vor einer Woche ist er gelandet. Und schon sitzt er nicht mehr alleine in seinem Nest. Auf dem Horst in Rennersdorf-Neudörfel, am Abzweig nach Helmsdorf, haben es sich am Dienstagmorgen zwei Störche gemütlich gemacht. Nachdem das Männchen bereits vergangene Woche aus seinem Winterquartier zurück nach Deutschland geflogen kam, folgte nun das Weibchen. Die beiden turteln bereits um die Wette. Der Nachwuchs dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen. Das Gelege von Weißstörchen besteht im Durchschnitt aus vier Eiern, die etwa doppelt so groß sind wie ein Hühnerei. Beide Störche brüten abwechselnd. Bis der Nachwuchs schlüpft, dauert es etwa vier Wochen. Die Jungstörche bleiben anschließend weitere zwei Monate bei ihren Eltern. So lange dauert die sogenannte Nestlingszeit. (SZ/kat)

