Erste Störche sind zurück in der Oberlausitz

Löbau/Zittau. Das Kiesdorfer Storchenpaar ist zurück. Wie Helmut Bergmann mitteilt, traf der erste Storch am Montag in Kiesdorf ein. Zwei Tage später sei auch seine Partnerin in das Nest auf einem stillgegten Fabrikschornstein zurückgekehrt. Helmut Bergmann kümmert sich seit Jahren um die Kiesdorfer Störche. Ebenfalls zurück sind die Störche von Ostritz. Sie haben ihr Nest am Sportplatz wieder bezogen. Der Nistplatz im Wirtschaftsgarten des Klosters St. Marienthal ist aber noch leer. „Wir haben das Nest hergerichtet und warten noch, dass die Störche zurückkommen“, sagt eine der Klosterschwestern. (SZ/sdn)

