Erste Spuren zu Sparkassenüberfall Nach dem Sprengstoffanschlag auf die Lohsaer Sparkasse wurde das Auto entdeckt, mit dem die Täter offenbar unterwegs waren.

Lohsa. Einen Schritt weiter ist die Polizei bei den Ermittlungen zum Sprengstoffanschlag vom 15. Dezember auf die Lohsaer Sparkasse. Am Mittwoch konnten die Beamten das Auto sicherstellen, mit dem die Täter vermutlich unterwegs waren. Ein Spaziergänger hatte den Audi in einem Waldstück bei Driewitz, einem Lohsaer Ortsteil, entdeckt und den entscheidenden Hinweis gegeben.

Die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen gehörten eigentlich zu einem Honda und waren in Uhyst gestohlen worden. Auch nach dem Audi selbst fahndete die Polizei bereits, denn er war in der Nacht zum 24. November von einem Firmengelände an der Forststraße in Kamenz gestohlen worden. Nun wird das Auto auf weitere Spuren untersucht.

Bei der Sprengung in den frühen Morgenstunden des 15. Dezember war ein Geldautomat vollkommen zerstört worden Fenster, Wände und Einrichtungsgegenstände wurden stark beschädigt. Ein Fährtenhund hatte eine Spur bis zu einem nahegelegenen Parkplatz verfolgt. Dort stiegen die Täter offenbar in den Audi.

Im Zuge der Ermittlungen prüft die Polizei nun auch, ob die Tat in Zusammenhang mit anderen gesprengten Geldautomaten in der Region Brandenburg und Ostsachsen steht. Zuletzt hatte sich vor zwei Monaten in Mücka ein ähnlicher Anschlag auf die Sparkassenfiliale ereignet. Drei Tatverdächtige flohen unerkannt. Bereits vor einem Jahr wurde in Bischofswerda ein Geldautomate der Sparkasse gesprengt. In diesem Fall wurden die Ermittlungen inzwischen ohne Ergebnis eingestellt.

