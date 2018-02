Erste Spuren vom Unfallflüchtigen Die Fußgängerin, die in Bautzen angefahren und verletzt liegen gelassen wurde, schwebt noch immer in Lebensgefahr.

Polizeihauptmeisterin Jaqueline Mädert untersucht noch einmal die Spuren eines Verkehrsunfalles mit Fahrerflucht, der sich am Freitag auf dem Gesundbrunnenring in Bautzen ereignete. © Uwe Soeder

Bautzen. Die Polizei ist dem flüchtigen Autofahrer auf der Spur, der am Freitagvormittag auf dem Bautzener Gesundbrunnenring eine Rentnerin angefahren und schwer verletzt liegen gelassen hat. „Wir haben Spuren an der Kleidung der Frau und auf der Fahrbahn gesichert“, sagt der Leiter des Verkehrsunfalldiensts, Martin Hottinger. Spezialisten des Landeskriminalamts haben sie ausgewertet. Mit dem Ergebnis könne jetzt gezielt dem Fahrer oder der Fahrerin gefahndet werden.

Diese Unfallflucht am helllichten Tag sei ein sehr außergewöhnlicher und herausragender Fall, so Hottinger. Nach wie vor werden Zeugen des Geschehens gesucht, auch um den Unfallhergang ermitteln zu können. Das 77-jährige Unfallopfer schwebt nach Polizeiangaben nach wie vor in Lebensgefahr. (SZ/ju)

